Оцінки не буде, бо у школі я дуже погано знав математику, - тренер "Шахтаря" розповів про висновки після провального сезону в ЛЧ

Про це повідомляє офіційний сайт "Шахтаря".



За словами Де Дзербі, у наступному сезоні він виправить помилки, які припустили цього року.



"У групі Ліги чемпіонів ми не отримали того результату, що хотіли. Але я відразу попереджав ще до початку, що ми не зможемо грати, як лідери або, як я хотів би. Вважаю, що помилки цього сезону ми можемо виправити у наступному. У наших футболістів знань теж буде більше. І я думаю, що ми також можемо щось взяти з трансферів, аби покращити цю команду та наступного року грати інакше у ЛЧ. А оцінки не буде, бо, коли я був маленьким, у школі дуже погано знав математику. У цьому плані не можу допомогти вам", - сказав головний тренер "Шахтаря" Роберто Де Дзербі.



Після 5-х матчів "Шахтар" має лише 1 набране очко і останнє місце в своїй групі. "Гірники", як київське "Динамо", втратили будь-які шанси на плей-офф єврокубків і не піднімуться вище четвертої позиції.



У заключному, 6-му турі групового етапу Ліги чемпіонів "Шахтар" зіграє проти молдовського "Шерифа". Матч відбудеться 7 грудня. Він не має турнірного значення для "Шахтаря".

24 листопада у 5-му турі групового етапу Ліги чемпіонів донецький "Шахтар" програв міланському "Інтеру".

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