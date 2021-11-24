"Шахтар" програв "Інтеру" та слідом за "Динамо" вилетів з Ліги чемпіонів

Про це повідомляє Еспресо.TV.



"Шахтар" пропустив два м'ячі в середині другого тайму. Дубль оформив боснійський форвард Едін Джеко. Спершу забив крутим ударом з льоту, а пізніше заштовхав м'яч у ворота Анатолія Трубіна головою.



Після 5-х матчів "Шахтар" має лише 1 набране очко і останнє місце. "Гірники", як київське "Динамо", втратили будь-які шанси на плей-офф єврокубків і не піднімляться вище четвертої позиції.



"Інтер" очолив групу D з 10 очками. Слідом йде мадридський "Реал", в іспанського клубу 9 очок, але один матч у запасі - проти молдавського "Шерифа" Юрія Вернидуба, у них 6 балів.



У заключному, 6-му турі групового етапу Ліги чемпіонів "Шахтар" зіграє проти молдавського "Шерифа". Матч відбудеться 7 грудня. Він не має турнірного значення для "Шахтаря".



Ліга чемпіонів



5-й тур



24 листопада



"Інтер" (Італія) - "Шахтар" (Україна) 2:0



Голи: Джеко, 61, 67



"Інтер": Хандановіч, Шкріньяр, Ранокк'я, Бастоні, Дарміан (Д'Амброзіо, 78), Барелла (Відаль, 78), Брозовіч, Перішич (Ді Марко, 86), Чалханоглу (Сенсі, 86), Джеко, Мартінес (Корреа, 68).



"Шахтар": Трубін, Додо, Марлон, Вітао, Матвієнко, Майкон, Степаненко (Антоніо, 46), Тете (Марлос, 80), Педрінью (Бондаренко, 73), Соломон, Фернандо (Мудрик, 81)

23 листопада у 5-му турі групового етапу Ліги чемпіонів київське "Динамо" програло мюнхенській "Баварії".

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