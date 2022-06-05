ОТУ "Схід" 4 червня знищили 2 склади з боєприпасами та командно-спостережний пункт РФ

Про це йдеться у звіті ОТУ "Схід".

"Українські захисники продовжують стримувати агресора в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Сьогодні, 4 червня, наша артилерія наносила вогневе ураження по скупченню особового складу та техніки російських фашистських військ, також було знищено два склади з боєприпасами та командно-спостережний пункт", - йдеться у звіті.

За день 4 червня українські захисники вбили 60 окупантів. Знищили БТР, ББМ, 2 міномети, 26 автівок, 3 безпілотники та 1 паливозаправник.

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