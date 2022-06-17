ОТУ "Схід" знищили російський склад з паливом та вбили 26 окупантів
За день 16 червня українські військові знищили на Сході ще 26 російських окупантів
Про це повідомили у звіті ОТУ "Схід".
"Українські захисники продовжують стримувати агресора в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Сьогодні, 16 червня, російські фашистські війська здійснили 1 спробу штурмових дій", - наголошують в ЗСУ.
Сьогодні, 16 червня, наші воїни знищили 26 окупантів, 1 БТР, безпілотник та склад з паливо-мастильними матеріалами.
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