ОТУ "Схід" знищили російський склад з паливом та вбили 26 окупантів

Про це повідомили у звіті ОТУ "Схід".

"Українські захисники продовжують стримувати агресора в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Сьогодні, 16 червня, російські фашистські війська здійснили 1 спробу штурмових дій", - наголошують в ЗСУ.

Сьогодні, 16 червня, наші воїни знищили 26 окупантів, 1 БТР, безпілотник та склад з паливо-мастильними матеріалами.

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