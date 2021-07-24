Озброєні люди позбавили ексдружину Ротенберга вілли у Франції

Отримання скарги місцева поліція підтвердила газеті Nice Matin, передає Еспресо.TV.



За інформацією Forbes.ru, йдеться про віллу Shoshana в Сен-Жан-Кап-Ферра.



Наталія не змогла туди потрапити через нових охоронців, який і назвала "терористами".



"Силою вигнали моїх співробітників з території, побили охорону і керуючого, зламали камери, виламали замки, захопили віллу, поміняли замки і влаштували там базу. Замовниками є великі російські олігархи, яким не подобається моя активна діяльність", - стверджує Ротенберг.



Вона запевнила, що їй відомі імена замовників і суми, які вони заплатили чеченцям.



За її словами, поліцейські, що приїхали на місце події, втручатися в ситуацію відмовилися.



Втім, компанія Аркадія Ротенберга SCI Villa Shoshana, з якої зв'язалася Nice Matin, назвала себе власником вілли. Адвокат глави компанії Софі Жонке заявила, що колишня дружина мільярдера "живе у Вірменії і вирішила орендувати віллу, яка на даний час їй не належить".



При цьому, як уточнив телеканал France 3, за підсумками розлучення Ротенбергів Наталія повинна отримати 40% вілли, тоді як ще 60% повинно належати її донці Варварі, яку вона народила в шлюбі з Аркадієм.



Зараз Наталія дійсно постійно живе у Вірменії зі своїм новим чоловіком, тамтешнім підприємцем Тіграном Арзакянцом та його трьома дітьми від попереднього шлюбу.





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