Про це повідомляє The Hollywood Reporter.

Зірка "Гаррі Поттера", "Джеймса Бонда" і "Крекера" помер у лікарні недалеко від свого будинку в шотландському місті Ларберт. Останні два роки актор страждав через поганий стан здоров'я. Колтрейн народився під ім'ям Ентоні Роберт Макміллан в місті Рутерглен, Шотландія в 1950 році. Він взяв сценічний псевдонім на честь джазового саксофоніста Джона Колтрейна.

Головною роллю Колтрейна стала роль доктора Едварда "Фітца" Фіцджеральда, антисоціального кримінального психолога з даром розкривати злочини, у серіалі Джиммі Макговерна "Зломщик", який складався з 25 епізодів між 1993 і 2006 роками. Згодом серіал отримав премію BAFTA, а Колтрейна запросили до фільмів про Джеймса Бонда.

Одна з найяскравіших ролей Колтрейна - Рубеус Геґрід - у фільмах про Гаррі Поттера, починаючи з фільму "Гаррі Поттер і філософський камінь" у 2001 році.

До речі, з цією роллю пов'язана одна з його останніх робіт. У 2019 році Колтрейн повторив свою роль Геґріда у короткометражному фільмі "Чарівні істоти Геґрід: мотоциклетні пригоди".



Джон Колтрейн був нагороджений Орденом Британської імперії у 2006 році. У нього залишилося двоє дітей.

24 травня британська письменниця Джоан Роулінг виклала книжки про Гаррі Поттера у перекладі українською мовою у безплатному доступі на своєму сайті Pottermore Publishing.

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