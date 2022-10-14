Палички догори: На 73-му році життя помер актор Роббі Колтрейн, який зіграв Геґрід у фільмах про Гаррі Поттера
Помер шотландський актор Роббі Колтрейн, який виконав роль Геґрід у серіалі про Гаррі Поттера. Актора не стало на 73-му році життя
Про це повідомляє The Hollywood Reporter.
Зірка "Гаррі Поттера", "Джеймса Бонда" і "Крекера" помер у лікарні недалеко від свого будинку в шотландському місті Ларберт. Останні два роки актор страждав через поганий стан здоров'я. Колтрейн народився під ім'ям Ентоні Роберт Макміллан в місті Рутерглен, Шотландія в 1950 році. Він взяв сценічний псевдонім на честь джазового саксофоніста Джона Колтрейна.
Головною роллю Колтрейна стала роль доктора Едварда "Фітца" Фіцджеральда, антисоціального кримінального психолога з даром розкривати злочини, у серіалі Джиммі Макговерна "Зломщик", який складався з 25 епізодів між 1993 і 2006 роками. Згодом серіал отримав премію BAFTA, а Колтрейна запросили до фільмів про Джеймса Бонда.
Одна з найяскравіших ролей Колтрейна - Рубеус Геґрід - у фільмах про Гаррі Поттера, починаючи з фільму "Гаррі Поттер і філософський камінь" у 2001 році.
До речі, з цією роллю пов'язана одна з його останніх робіт. У 2019 році Колтрейн повторив свою роль Геґріда у короткометражному фільмі "Чарівні істоти Геґрід: мотоциклетні пригоди".
Джон Колтрейн був нагороджений Орденом Британської імперії у 2006 році. У нього залишилося двоє дітей.
- 24 травня британська письменниця Джоан Роулінг виклала книжки про Гаррі Поттера у перекладі українською мовою у безплатному доступі на своєму сайті Pottermore Publishing.
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