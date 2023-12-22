Пампухи: рецепт солодкого та рум'яного виробу з начинкою

Зазвичай пампухи робляться з дріжджового тіста, яке формують у кульки, заповнюють начинкою та смажать або запікають. Готові пампухи можуть бути политі сметаною медом або присипані цукром.

Їх рецепти можуть відрізнятися в залежності від регіонів України. Традиційно саме на Різдво готують солодкі варіанти, наприклад, з маком, горіхами, халвою або іншими смаколиками.

Пампухи на Різдво

Інгредієнти:

дріжджі пресовані - 40 г

жовтки - 4 шт.

цукор - 120 г

ванільний цукор – 16 г (пакетик)

сіль - 0,5 ч. л.

олія - 2 ст. л.

масло вершкове - 50 г

горілка - 1 ст. л.

молоко - 250 мл

борошно пшеничне - 600 г (±50 г)

начинка макова заморожена – 250-300 г

Пампухи. Рецепт приготування покроково:

Приготуємо опару. Подрібнюємо руками пресовані дріжджі, додаємо одну столову ложку цукру та 2 столові ложки теплого молока. Все добре перемішуємо, накриваємо рушником та ставимо в тепле місце на 30-40 хвилин. Відділяємо жовтки від білків. Жовтки перекладаємо в окрему ємність, додаємо решту цукру, ванільний цукор, сіль, розтоплене вершкове масло та розтираємо вінчиком. Далі наливаємо тепле молоко та добре перемішуємо. Потім вливаємо горілку. До основної суміші додаємо опару та олію. Борошно просіємо, невеликими порціями додаємо до суміші. Спочатку перемішуємо вінчиком, потім руками. Замішуємо тісто, воно має бути не тугим, трохи липнути до рук. Накриваємо харчовою плівкою та залишаємо на 2 години у теплому місці, щоб тісто добре підійшло. Робочу поверхню змащуємо олією, розкочуємо тісто товщиною приблизно 1 см. Вирізаємо кружечки за допомогою спеціальної форми діаметром 10 см, або можна використати звичайну склянку. Готову макову начинку викладаємо з морозильної камери. Кладемо приблизно одну чайну ложку начинки по центру кожної заготовки з тіста, накриваємо другим шматком тіста та заліплюємо начинку (руки краще попередньо змастити олією). Формуємо гарну круглу форму пампухи. Залишаємо сформовані пампушки на столі ще на 20-30 хвилин, накриваючи рушником. Розігріваємо олію в каструлі, потрібно буде смажити у фритюрі. Смажимо пампухи на помірному вогні з двох сторін. Коли вони стануть гарного золотистого кольору, виймаємо їх на паперові рушники, щоб прибрати зайвий жир. Перед подачею присипаємо пампухи цукровою пудрою. Смачного!

Фото: Getty Images

Є кілька порад, які допоможуть вам зробити ідеальні пампухи: