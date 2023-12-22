Пампухи: рецепт солодкого та рум'яного виробу з начинкою
Пампухи - це традиційна українська страва, яка готується з тіста та має начинку. Таку випічку часто готують на Різдво, щоб порадувати всю родину смаколиком
Зазвичай пампухи робляться з дріжджового тіста, яке формують у кульки, заповнюють начинкою та смажать або запікають. Готові пампухи можуть бути политі сметаною медом або присипані цукром.
Їх рецепти можуть відрізнятися в залежності від регіонів України. Традиційно саме на Різдво готують солодкі варіанти, наприклад, з маком, горіхами, халвою або іншими смаколиками.
Пампухи на Різдво
Інгредієнти:
- дріжджі пресовані - 40 г
- жовтки - 4 шт.
- цукор - 120 г
- ванільний цукор – 16 г (пакетик)
- сіль - 0,5 ч. л.
- олія - 2 ст. л.
- масло вершкове - 50 г
- горілка - 1 ст. л.
- молоко - 250 мл
- борошно пшеничне - 600 г (±50 г)
- начинка макова заморожена – 250-300 г
Пампухи. Рецепт приготування покроково:
- Приготуємо опару. Подрібнюємо руками пресовані дріжджі, додаємо одну столову ложку цукру та 2 столові ложки теплого молока. Все добре перемішуємо, накриваємо рушником та ставимо в тепле місце на 30-40 хвилин.
- Відділяємо жовтки від білків. Жовтки перекладаємо в окрему ємність, додаємо решту цукру, ванільний цукор, сіль, розтоплене вершкове масло та розтираємо вінчиком. Далі наливаємо тепле молоко та добре перемішуємо. Потім вливаємо горілку.
- До основної суміші додаємо опару та олію.
- Борошно просіємо, невеликими порціями додаємо до суміші. Спочатку перемішуємо вінчиком, потім руками. Замішуємо тісто, воно має бути не тугим, трохи липнути до рук. Накриваємо харчовою плівкою та залишаємо на 2 години у теплому місці, щоб тісто добре підійшло.
- Робочу поверхню змащуємо олією, розкочуємо тісто товщиною приблизно 1 см. Вирізаємо кружечки за допомогою спеціальної форми діаметром 10 см, або можна використати звичайну склянку.
- Готову макову начинку викладаємо з морозильної камери. Кладемо приблизно одну чайну ложку начинки по центру кожної заготовки з тіста, накриваємо другим шматком тіста та заліплюємо начинку (руки краще попередньо змастити олією). Формуємо гарну круглу форму пампухи.
- Залишаємо сформовані пампушки на столі ще на 20-30 хвилин, накриваючи рушником.
- Розігріваємо олію в каструлі, потрібно буде смажити у фритюрі.
- Смажимо пампухи на помірному вогні з двох сторін. Коли вони стануть гарного золотистого кольору, виймаємо їх на паперові рушники, щоб прибрати зайвий жир.
- Перед подачею присипаємо пампухи цукровою пудрою. Смачного!
Фото: Getty Images
Є кілька порад, які допоможуть вам зробити ідеальні пампухи:
- Наливайте в каструлю достатню кількість олії, тобто не менше 3 см від дна ємності.
- Для того, щоб перевірити чи достатньо нагрілась олія, спочатку протестуйте на маленькому шматочку тіста. Просто обережно перекладіть тісто в олію, якщо шматочок почне добре смажитись і майже одразу підрум'яниться, тоді все готово і можна починати смажити пампухи.
- Начинку ви можете використати будь-яку: халва, вишні, шоколад, цукерки "Ірис" та інше. Головне, щоб вона не була дуже рідкою, інакше вона просто витече з пампух.
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