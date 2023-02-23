Про це інформує НБУ.

"Ми не могли не відзначити цю дату, роковини повномасштабного вторгнення, цей драматичний, шокуючий та розстріляний рік нашого життя. Війну, яка триває для нас не рік і не десять, а сторіччя. Тому ми вирішили увічнити нашу спільну боротьбу на грошах", – сказав голова Національного банку України Андрій Пишний.

Пам'ятну банкноту номіналом 20 гривень "Пам'ятаємо! Не пробачимо!" сьогодні ж ввели в обіг.

Ця купюра не схожа на інші, має яскравий, вертикальний дизайн. Має серію ЗС з номерами 0000001–0300000 та підпис голови НБУ Андрія Пишного.

В НБУ наголосили, що ці 20 грн є законним платіжним засобом та обов'язкові до приймання без будь-яких обмежень на всій території України. Проте її тираж обмежений – 300 тисяч штук, зокрема 200 тис. у сувенірному упаковуванні та 99,9 тис. – у конвертах.

Придбати банкноту "Пам'ятаємо! Не пробачимо!" з першої частини тиражу можна буде в інтернет-магазині від завтра, 24 лютого. Надалі, в міру виготовлення, їх додаватимуть в інтернет-магазин, а наприкінці березня купюра надійде для реалізації до банків-дистриб'юторів.

Основним зображенням лицьового боку банкноти є постаті трьох українських військових, які встановлюють Державний Прапор, на тлі фрагментів карти та прапорів країн, які нас підтримують.

"Основне зображення зворотного боку пам'ятної банкноти – стилізована композиція, що уособлює фізичні страждання та духовні переживання українців в окупації – зв’язані руки за спиною, за якою вгадується постать зі слідом від кулі у вигляді маку, обабіч якої – стилізовані крила з полум’я свічок; угорі на тлі абрисів зруйнованих будівель – терновий вінок, символ мучеництва, праворуч від якого – захисний елемент, кольорова композиція, що поєднує зображення калини та протитанкового їжака", – йдеться в повідомленні.

Створив дизайн цієї пам'ятної купюри заслужений художник України Володимир Таран.