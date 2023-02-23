"Пам'ятаємо! Не пробачимо!": НБУ представив пам'ятну купюру номіналом 20 гривень
23 лютого Національний банк України представив пам'ятну купюру номіналом 20 гривень "Пам'ятаємо! Не пробачимо!" - присвячену боротьбі проти російських загарбників та увічненню сили народу
Про це інформує НБУ.
"Ми не могли не відзначити цю дату, роковини повномасштабного вторгнення, цей драматичний, шокуючий та розстріляний рік нашого життя. Війну, яка триває для нас не рік і не десять, а сторіччя. Тому ми вирішили увічнити нашу спільну боротьбу на грошах", – сказав голова Національного банку України Андрій Пишний.
Пам'ятну банкноту номіналом 20 гривень "Пам'ятаємо! Не пробачимо!" сьогодні ж ввели в обіг.
Ця купюра не схожа на інші, має яскравий, вертикальний дизайн. Має серію ЗС з номерами 0000001–0300000 та підпис голови НБУ Андрія Пишного.
В НБУ наголосили, що ці 20 грн є законним платіжним засобом та обов'язкові до приймання без будь-яких обмежень на всій території України. Проте її тираж обмежений – 300 тисяч штук, зокрема 200 тис. у сувенірному упаковуванні та 99,9 тис. – у конвертах.
Придбати банкноту "Пам'ятаємо! Не пробачимо!" з першої частини тиражу можна буде в інтернет-магазині від завтра, 24 лютого. Надалі, в міру виготовлення, їх додаватимуть в інтернет-магазин, а наприкінці березня купюра надійде для реалізації до банків-дистриб'юторів.
Основним зображенням лицьового боку банкноти є постаті трьох українських військових, які встановлюють Державний Прапор, на тлі фрагментів карти та прапорів країн, які нас підтримують.
"Основне зображення зворотного боку пам'ятної банкноти – стилізована композиція, що уособлює фізичні страждання та духовні переживання українців в окупації – зв’язані руки за спиною, за якою вгадується постать зі слідом від кулі у вигляді маку, обабіч якої – стилізовані крила з полум’я свічок; угорі на тлі абрисів зруйнованих будівель – терновий вінок, символ мучеництва, праворуч від якого – захисний елемент, кольорова композиція, що поєднує зображення калини та протитанкового їжака", – йдеться в повідомленні.
Створив дизайн цієї пам'ятної купюри заслужений художник України Володимир Таран.
- У міжнародному конкурсі "Монета року" дві українські пам'ятні монети увійшли у топ-10 та здобули перемогу в номінаціях "Найкраща монета про сучасну подію" та "Найхудожніша монета року".
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