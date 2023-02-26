Пандемія COVID-19, імовірно, була спричинена витоком вірусу з лабораторій, - WSJ
Міністерство енергетики США заявило, що пандемія COVID-19, імовірно, виникла через виток вірусу в одній з китайських лабораторій
Про це інформує WSJ із посиланням на секретний звіт розвідки, який надали ключовим членам Конгресу США та Білому дому.
Видання пише, що раніше міненерго США не мало чіткої позиції щодо причин виникнення COVID-19. Тепер же воно, як і Федеральне бюро розслідувань США, стверджує, що вірус, найімовірніше, поширився світом через нещасний випадок в лабораторії Китаю.
Інші чотири агентства, за інформацією WSJ, разом із національною розвідувальною групою досі вважають, що пандемія є результатом природної передачі вірусу. Центральне розвідувальне управління та ще одне відомство не визначилася з позицією.
Висновок, до якого дійшли в міненерго США, ґрунтується на нових розвідданих. Видання наголошує, що він є важливим, оскільки відомство має значний науковий досвід і контролює мережу національних лабораторій США. Деякі з цих лабораторій проводять передові біологічні дослідження.
Люди, які ознайомилися із секретним звітом, кажуть, що міненерго зробило свій висновок невпевнено.
Офіційні особи США своєю чергою відмовилися надавати подробиці щодо аналізу та нових розвідданих, які змусили міненерго змінити свою точку зору. Утім вони наголосили, що міністерство та ФБР дійшли однакових висновків через різні причини.
У звіті наголошують, що працівники розвідки все ще збирають інформацію про причини виникнення COVID-19.
- 30 січня Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила продовження офіційного статусу пандемії COVID-19, як "глобальної надзвичайної ситуації"/
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