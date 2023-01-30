Про це інформує AP з посиланням на генерального директора ВООЗ Тедроса Гебреїсуса.

"Безсумнівно, зараз ми перебуваємо в набагато кращій ситуації", - сказав Гебрейесус на відкритті щорічного засідання виконавчої ради ВООЗ порівнюють 2022 рік, коли високотрансмісивний варіант Омікрон був на піку.

Водночас Всесвітня організація охорони здоров'я вважає, що пандемія, можливо, наближається до "точки перелому", коли вищий рівень імунітету може знизити смертність, пов'язану з вірусом.

Водночас за останні вісім тижнів щонайменше 170 тисяч людей у всьому світі померли через коронавірус. Гебрейесус закликав вакцинувати групи ризику, збільшити тестування та використовувати противірусні одразу після перших проявів симптомів і розширити мережу лабораторій.

"Ми продовжуємо сподіватися, що наступного року світ перейде до нової фази, коли ми скоротимо госпіталізацію та смертність до найнижчого можливого рівня. Проте немає жодних сумнівів, що цей вірус залишиться постійним збудником у людей і тварин у доступному для огляду майбутньому", - сказав гендиректор.

Попри те, що версії Омікрон легко поширюються, "між інфекцією та важким захворюванням відбувся розрив" порівняно з попередніми варіантами.

Члени ВООЗ наголосили, що люди втомилися від пандемії, водночас COVID-19 вже не становить такої небезпеки, як колись, це змушує громадськість все більше ігнорувати чи нехтувати заходами охорони здоров'я.

Головний епідеміолог Китайського центру з контролю та профілактики захворювань Ву Цзунью заявив, що 80% населення Китаю інфіковано COVID-19.

В Україні підтверджено перший випадок зараження новим штамом коронавірусу Кракен (XBB.1.5), який раніше виявили в більш ніж 30 країнах, включно зі США.

Оновлені вакцини проти COVID-19 працюють проти нових штамів недуги - йдеться про вакцини Pfizer та Moderna.

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