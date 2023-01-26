Оновлені вакцини Pfizer і Moderna допомогають запобігти зараженню новими штамам коронавірусу, - дослідження
Оновлені вакцини проти COVID-19 працюють проти нових штамів недуги - йеться про вакини Pfizer та Moderna
Про це стверджують у Центрі контролю та профілактики захворювань CША, повідомляє The Reuters.
Вакцини допомогли запобігти зараженню новим штамам коронавірусу та знизили смерність від недуги.
Минулої осені у США випустили оновлені бустерні дози вакцини, вони спрямовані на боротьбу з одним зі штамів коронавірусу – Омікроном. На основі вибірки досліджуваних, яких щепили, виявили, що вони знижують смертність від захворювання.
"Сьогодні ми маємо додаткові докази того, що ці оновлені вакцини захищають людей від нових варіантів COVID-19" – заявив на брифінгу журналістам доктор Брендан Джексон, керівник Центру з контролю та профілактики захворювань США, який відповідає за боротьбу з COVID-19.
- В Україні підтверджено перший випадок зараження новим штамом коронавірусу Кракен (XBB.1.5), який раніше виявили в більш ніж 30 країнах, включно зі США.
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