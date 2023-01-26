Про це стверджують у Центрі контролю та профілактики захворювань CША, повідомляє The Reuters.

Вакцини допомогли запобігти зараженню новим штамам коронавірусу та знизили смерність від недуги.

Минулої осені у США випустили оновлені бустерні дози вакцини, вони спрямовані на боротьбу з одним зі штамів коронавірусу – Омікроном. На основі вибірки досліджуваних, яких щепили, виявили, що вони знижують смертність від захворювання.

"Сьогодні ми маємо додаткові докази того, що ці оновлені вакцини захищають людей від нових варіантів COVID-19" – заявив на брифінгу журналістам доктор Брендан Джексон, керівник Центру з контролю та профілактики захворювань США, який відповідає за боротьбу з COVID-19.

В Україні підтверджено перший випадок зараження новим штамом коронавірусу Кракен (XBB.1.5), який раніше виявили в більш ніж 30 країнах, включно зі США.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb