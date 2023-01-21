У Китаї 80% населення заразилися COVID-19, - Reuters
Головний епідеміолог Китайського центру з контролю та профілактики захворювань Ву Цзунью заявив, що 80% населення Китаю інфіковано COVID-19
Про це пише Reuters із посиланням на головного епідеміолога Китайського центру контролю та профілактики захворювань.
Зазначається, що перспектива повторного великого спалаху COVID-19 в Китаї є віддаленою, адже нині 80% населення вже захворіло на коронавірус.
"Масові подорожі країною під час новорічних свят за місячним календарем могли поширити пандемію, збільшивши кількість заражених в деяких регіонах, але друга хвиля COVID малоймовірна найближчим часом", - зазначив Ву Цзунью.
- 1 грудня 2022 року повідомлялося, що Китай оголосить про послаблення обмежень через COVID-19, які спричинили масові протести у країні вперше з того часу, як до влади прийшов Сі Цзіньпін.
- 7 грудня 2022 року Китай оголосив про кардинальні зміни у своїй національній боротьбі з пандемією, що є найбільш явною і найбільш значною ознакою того, що центральний уряд відходить від політики "нульового коронавірусу".
- Згодом стало відомо, що система охорони здоров'я Китаю перебуває під тиском, країна готується до чергового піку заражень на вірус COVID-19. Адже попри відмову від коронавірусних обмежень, у Китаї продовжується сплеск захворюваності. У великій промисловій провінції Китаю Чжецзян щодня реєструють 1 млн нових випадків COVID і очікується, що ця кількість подвоїться.
- За даними Bloomberg, опублікованими 4 січня, різке зростання кількості хворих на коронавірус в Китаї призвело до того, що крематорії по всій країні виявилися переповненими.
- Попри поширення в КНР нового штаму коронавірусу, 7 січня Китай відхилив пропозиції США отримати вакцини від COVID-19.
- Китайський уряд оприлюднив дані щодо смертей від коронавірусу, з 8 грудня по 12 січня у лікарнях померли 59 938 людей.
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