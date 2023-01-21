Про це пише Reuters із посиланням на головного епідеміолога Китайського центру контролю та профілактики захворювань.

Зазначається, що перспектива повторного великого спалаху COVID-19 в Китаї є віддаленою, адже нині 80% населення вже захворіло на коронавірус.

"Масові подорожі країною під час новорічних свят за місячним календарем могли поширити пандемію, збільшивши кількість заражених в деяких регіонах, але друга хвиля COVID малоймовірна найближчим часом", - зазначив Ву Цзунью.

1 грудня 2022 року повідомлялося, що Китай оголосить про послаблення обмежень через COVID-19, які спричинили масові протести у країні вперше з того часу, як до влади прийшов Сі Цзіньпін.

7 грудня 2022 року Китай оголосив про кардинальні зміни у своїй національній боротьбі з пандемією, що є найбільш явною і найбільш значною ознакою того, що центральний уряд відходить від політики "нульового коронавірусу".

Згодом стало відомо, що система охорони здоров'я Китаю перебуває під тиском, країна готується до чергового піку заражень на вірус COVID-19. Адже попри відмову від коронавірусних обмежень, у Китаї продовжується сплеск захворюваності. У великій промисловій провінції Китаю Чжецзян щодня реєструють 1 млн нових випадків COVID і очікується, що ця кількість подвоїться.

За даними Bloomberg, опублікованими 4 січня, різке зростання кількості хворих на коронавірус в Китаї призвело до того, що крематорії по всій країні виявилися переповненими.

Попри поширення в КНР нового штаму коронавірусу, 7 січня Китай відхилив пропозиції США отримати вакцини від COVID-19.

Китайський уряд оприлюднив дані щодо смертей від коронавірусу, з 8 грудня по 12 січня у лікарнях померли 59 938 людей.

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