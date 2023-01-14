Про це повідомляє Sky News з посиланням на заяву представниці Держкомітету у справах охорони здоров'я Цзяо Яхуей.

По всій країні кількість відвідувачів лікарень загалом має тенденцію до зниження після піку, як у містах, так і в сільській місцевості", - сказала вона.

Зазначається, що з 8 грудня Китай повідомив про майже 60 000 смертей від COVID-19. За даними китайського уряду, кількість людей, які померли в лікарнях до 12 січня склала 59 938 людей. Їхній середній вік - 80 років.

При цьому 5503 смертельні випадки були спричинені порушенням дихальної функції через COVID-інфекцію, тоді як 54 435 були результатом поєднання захворювань та COVID-інфекції.

Крім того, Яхуей додала, що екстрена госпіталізація досягла піку, але кількість госпіталізованих пацієнтів з коронавірусом зменшується, як і кількість людей, яким надається невідкладна допомога. Разом з тим, за її словами, спостерігається зниження частки пацієнтів, які отримали позитивний результат на COVID-19.

Вень Дасян, представник Шанхайської комісії з охорони здоров’я, сказав, що Китай посилить моніторинг здоров’я населення групи високого ризику та посилить постачання ліків і медичного обладнання в сільській місцевості.

Витання додає, що у той час, як Китай повідомив про майже 60 тис. смертей, пов’язаних з COVID, трохи більше ніж за місяць, у Великій Британії зафіксовано майже 178 тис. смертей протягом 28 днів після позитивного тесту, відколи Великобританія почала реєструвати смертність, пов’язану з коронавірусом.

Раніше владу Китаю вже звинувачували у приховуванні реальних показників смертельних випадків внаслідок коронавірусу.

1 грудня 2022 року повідомлялося, що Китай оголосить про послаблення обмежень через COVID-19, які спричинили масові протести у країні вперше з того часу, як до влади прийшов Сі Цзіньпін.

7 грудня 2022 року Китай оголосив про кардинальні зміни у своїй національній боротьбі з пандемією, що є найбільш явною і найбільш значною ознакою того, що центральний уряд відходить від політики "нульового коронавірусу".

Згодом стало відомо, що система охорони здоров'я Китаю перебуває під тиском, країна готується до чергового піку заражень на вірус COVID-19. Адже попри відмову від коронавірусних обмежень, у Китаї продовжується сплеск захворюваності. У великій промисловій провінції Китаю Чжецзян щодня реєструють 1 млн нових випадків COVID і очікується, що ця кількість подвоїться.

За даними Bloomberg, опублікованими 4 січня, різке зростання кількості хворих на коронавірус в Китаї призвело до того, що крематорії по всій країні виявилися переповненими.

Попри поширення в КНР нового штаму коронавірусу, 7 січня Китай відхилив пропозиції США отримати вакцини від COVID-19.

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