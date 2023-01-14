Китай повідомив про майже 60 тис. смертей від коронавірусу за місяць
Китайський уряд оприлюднив дані щодо смертей від коронавірусу, з 8 грудня по 12 січня у лікарнях померли 59 938 людей
Про це повідомляє Sky News з посиланням на заяву представниці Держкомітету у справах охорони здоров'я Цзяо Яхуей.
По всій країні кількість відвідувачів лікарень загалом має тенденцію до зниження після піку, як у містах, так і в сільській місцевості", - сказала вона.
Зазначається, що з 8 грудня Китай повідомив про майже 60 000 смертей від COVID-19. За даними китайського уряду, кількість людей, які померли в лікарнях до 12 січня склала 59 938 людей. Їхній середній вік - 80 років.
При цьому 5503 смертельні випадки були спричинені порушенням дихальної функції через COVID-інфекцію, тоді як 54 435 були результатом поєднання захворювань та COVID-інфекції.
Крім того, Яхуей додала, що екстрена госпіталізація досягла піку, але кількість госпіталізованих пацієнтів з коронавірусом зменшується, як і кількість людей, яким надається невідкладна допомога. Разом з тим, за її словами, спостерігається зниження частки пацієнтів, які отримали позитивний результат на COVID-19.
Вень Дасян, представник Шанхайської комісії з охорони здоров’я, сказав, що Китай посилить моніторинг здоров’я населення групи високого ризику та посилить постачання ліків і медичного обладнання в сільській місцевості.
Витання додає, що у той час, як Китай повідомив про майже 60 тис. смертей, пов’язаних з COVID, трохи більше ніж за місяць, у Великій Британії зафіксовано майже 178 тис. смертей протягом 28 днів після позитивного тесту, відколи Великобританія почала реєструвати смертність, пов’язану з коронавірусом.
Раніше владу Китаю вже звинувачували у приховуванні реальних показників смертельних випадків внаслідок коронавірусу.
- 1 грудня 2022 року повідомлялося, що Китай оголосить про послаблення обмежень через COVID-19, які спричинили масові протести у країні вперше з того часу, як до влади прийшов Сі Цзіньпін.
- 7 грудня 2022 року Китай оголосив про кардинальні зміни у своїй національній боротьбі з пандемією, що є найбільш явною і найбільш значною ознакою того, що центральний уряд відходить від політики "нульового коронавірусу".
- Згодом стало відомо, що система охорони здоров'я Китаю перебуває під тиском, країна готується до чергового піку заражень на вірус COVID-19. Адже попри відмову від коронавірусних обмежень, у Китаї продовжується сплеск захворюваності. У великій промисловій провінції Китаю Чжецзян щодня реєструють 1 млн нових випадків COVID і очікується, що ця кількість подвоїться.
- За даними Bloomberg, опублікованими 4 січня, різке зростання кількості хворих на коронавірус в Китаї призвело до того, що крематорії по всій країні виявилися переповненими.
- Попри поширення в КНР нового штаму коронавірусу, 7 січня Китай відхилив пропозиції США отримати вакцини від COVID-19.
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