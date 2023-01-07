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Китай відмовився отримати вакцини від COVID-19 попри швидке поширення вірусу в КНР, - Bloomberg

7 січня, 2023 субота
12:28
Світ Китай коронавірус

Незважаючи на поширення в КНР нового штаму коронавірусу, Китай відхилив пропозиції США отримати вакцини від COVID-19

Про це пише Bloomberg з посиланням на офіційних осіб США.

Зазначається, що високопосадовці в США стурбовані зростанням кількості нових штамів вірусу і його впливом на економіку Китаю: Америка неодноразово пропонувала уряду Сі Цзіньпіна отримати мРНК вакцини та іншу допомогу.

На регулярному брифінгу для преси в Пекіні 6 січня речниця МЗС Китаю Мао Нін заявила, що китайських вакцин та медичних препаратів "загалом достатньо".

"У нас достатньо вакцин, щоб люди, які мають на це право, отримували їх,  - сказала і додала: - Ми продовжуватимемо працювати з міжнародною спільнотою, включно зі США, щоб краще впоратися з викликами COVID-19 і захистити життя та здоров’я людей".

У виданні пишуть, що отримання препаратів, які допоможуть у боротьбі з COVID-19, було б зараз важливішим для Китаю. Однак таке рішення, прийняти допомогу США, політично неприйнятне для КНР, адже це може вказувати на неспроможність Республіки розробити свою мРНК-вакцину.

  • 1 грудня повідомлялося, що Китай оголосить про послаблення обмежень через COVID-19, які спричинили масові протести у країні вперше з того часу, як до влади прийшов Сі Цзіньпін.
  • 7 грудня Китай оголосив про кардинальні зміни у своїй національній боротьбі з пандемією, що є найбільш явною і найбільш значною ознакою того, що центральний уряд відходить від політики "нульового коронавірусу".
  • Згодом стало відомо, що система охорони здоров'я Китаю перебуває під тиском, країна готується до чергового піку заражень на вірус COVID-19. Адже попри відмову від коронавірусних обмежень, у Китаї продовжується сплеск захворюваності. У великій промисловій провінції Китаю Чжецзян щодня реєструють 1 млн нових випадків COVID і очікується, що найближчим часом ця кількість подвоїться.
  • За даними Bloomberg, опублікованими 4 січня, різке зростання кількості хворих на коронавірус в Китаї призвело до того, що крематорії по всій країні виявилися переповненими.

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Китай
Вакцинація
США
Коронавірус
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