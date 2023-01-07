Про це пише Bloomberg з посиланням на офіційних осіб США.

Зазначається, що високопосадовці в США стурбовані зростанням кількості нових штамів вірусу і його впливом на економіку Китаю: Америка неодноразово пропонувала уряду Сі Цзіньпіна отримати мРНК вакцини та іншу допомогу.

На регулярному брифінгу для преси в Пекіні 6 січня речниця МЗС Китаю Мао Нін заявила, що китайських вакцин та медичних препаратів "загалом достатньо".

"У нас достатньо вакцин, щоб люди, які мають на це право, отримували їх, - сказала і додала: - Ми продовжуватимемо працювати з міжнародною спільнотою, включно зі США, щоб краще впоратися з викликами COVID-19 і захистити життя та здоров’я людей".

У виданні пишуть, що отримання препаратів, які допоможуть у боротьбі з COVID-19, було б зараз важливішим для Китаю. Однак таке рішення, прийняти допомогу США, політично неприйнятне для КНР, адже це може вказувати на неспроможність Республіки розробити свою мРНК-вакцину.

1 грудня повідомлялося, що Китай оголосить про послаблення обмежень через COVID-19, які спричинили масові протести у країні вперше з того часу, як до влади прийшов Сі Цзіньпін.

7 грудня Китай оголосив про кардинальні зміни у своїй національній боротьбі з пандемією, що є найбільш явною і найбільш значною ознакою того, що центральний уряд відходить від політики "нульового коронавірусу".

Згодом стало відомо, що система охорони здоров'я Китаю перебуває під тиском, країна готується до чергового піку заражень на вірус COVID-19. Адже попри відмову від коронавірусних обмежень, у Китаї продовжується сплеск захворюваності. У великій промисловій провінції Китаю Чжецзян щодня реєструють 1 млн нових випадків COVID і очікується, що найближчим часом ця кількість подвоїться.

За даними Bloomberg, опублікованими 4 січня, різке зростання кількості хворих на коронавірус в Китаї призвело до того, що крематорії по всій країні виявилися переповненими.

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