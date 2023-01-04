Через спалах COVID-19 у Китаї паралізована похоронна система, крематорії переповнені, - Bloomberg
За даними Bloomberg, різке зростання кількості хворих на коронавірус в Китаї призвело до того, що крематорії по всій країні виявилися переповненими
Про це повідомили в агенції Bloomberg.
Зазначається, що різкий спалах COVID-19 у Китаї спричинив стрімке зростання кількості смертей від коронавірусу: крематорії по всій країні виявилися переповненими.
На тлі збільшення статистики захворюваності Китай перестав публікувати щоденні дані про поширення COVID-19.За даними лондонської дослідницької фірми Airfinity Ltd., в Китаї упродовж січня кількість смертей від Covid може зрости з приблизно 9 тис. до 25 тис. на день.
Працівники крематоріїв Пекіна та Шанхаю розповіли агентству Bloomberg, що тіла померлих від COVID-19 спалюють цілодобово, а найближче вільне місце на кремацію можна забронювати лише на середину січня.
В одному із крематоріїв Лунхуа (район Шеньчженя) заявили, що щодня до них надходить понад 500 тіл. Через цю ситуацію, як пише агентство, у Китаї розвинувся тіньовий бізнес з кремації.
"Вся система зараз паралізована", - сказав співробітник, який відповів на дзвінок у крематорії в Шанхаї.
- У суботу, 26 листопада, в найбільш густонаселеному місті Китаю, Шанхаї, розпочались акції протесту проти жорстких обмежень через COVID-19. Протести почались через пожежу, що сталась у четвер, 24 листопада, у місті Урумчі. Внаслідок пожежі загинуло 10 людей. Місцеві жителі вважають, що трагедія трапилась через те, що частина висотної будівлі була заблокована через коронавірусні обмеження.
- Під час масових протестів проти карантинних заходів, учасники мітингів почали вимагати відставки лідера КНР Сі Цзіньпіна.
- Тож вже 1 грудня повідомлялося, що Китай оголосить про послаблення обмежень через COVID-19, які спричинили масові протести у країні вперше з того часу, як до влади прийшов Сі Цзіньпін.
- 7 грудня Китай оголосив про кардинальні зміни у своїй національній боротьбі з пандемією, що є найбільш явною і найбільш значною ознакою того, що центральний уряд відходить від політики "нульового коронавірусу".
- Згодом стало відомо, що система охорони здоров'я Китаю перебуває під тиском, країна готується до чергового піку заражень на вірус COVID-19. Адже попри відмову від коронавірусних обмежень, у Китаї продовжується сплеск захворюваності. У великій промисловій провінції Китаю Чжецзян щодня реєструють 1 млн нових випадків COVID і очікується, що найближчим часом ця кількість подвоїться.
- 27 грудня стало відомо, що після трьох років закритих кордонів Китай скасує карантин для іноземців із 8 січня.
- Після цього міністр охорони здоров’я Італії Ораціо Скіллачі оголосив про запровадження обов’язкового тестування на коронавірус для всіх подорожувальників, які прибувають із Китаю.
- 29 грудня стало відомо, що Америка оголосила нові вимоги до ковід-тестування для мандрівників з Китаю. Такі дії запровадили через стрімке зростання кількості хворих на коронавірус серед китайців.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.95
Купівля 39.95Продаж 40.7
-
EUR
Купівля 41.42Продаж 42.52
- Актуальне
- Важливе