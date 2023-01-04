Про це повідомили в агенції Bloomberg.

Зазначається, що різкий спалах COVID-19 у Китаї спричинив стрімке зростання кількості смертей від коронавірусу: крематорії по всій країні виявилися переповненими.

На тлі збільшення статистики захворюваності Китай перестав публікувати щоденні дані про поширення COVID-19.За даними лондонської дослідницької фірми Airfinity Ltd., в Китаї упродовж січня кількість смертей від Covid може зрости з приблизно 9 тис. до 25 тис. на день.

Працівники крематоріїв Пекіна та Шанхаю розповіли агентству Bloomberg, що тіла померлих від COVID-19 спалюють цілодобово, а найближче вільне місце на кремацію можна забронювати лише на середину січня.

В одному із крематоріїв Лунхуа (район Шеньчженя) заявили, що щодня до них надходить понад 500 тіл. Через цю ситуацію, як пише агентство, у Китаї розвинувся тіньовий бізнес з кремації.

"Вся система зараз паралізована", - сказав співробітник, який відповів на дзвінок у крематорії в Шанхаї.

У суботу, 26 листопада, в найбільш густонаселеному місті Китаю, Шанхаї, розпочались акції протесту проти жорстких обмежень через COVID-19. Протести почались через пожежу, що сталась у четвер, 24 листопада, у місті Урумчі. Внаслідок пожежі загинуло 10 людей. Місцеві жителі вважають, що трагедія трапилась через те, що частина висотної будівлі була заблокована через коронавірусні обмеження.

Під час масових протестів проти карантинних заходів, учасники мітингів почали вимагати відставки лідера КНР Сі Цзіньпіна.

Тож вже 1 грудня повідомлялося, що Китай оголосить про послаблення обмежень через COVID-19, які спричинили масові протести у країні вперше з того часу, як до влади прийшов Сі Цзіньпін.

7 грудня Китай оголосив про кардинальні зміни у своїй національній боротьбі з пандемією, що є найбільш явною і найбільш значною ознакою того, що центральний уряд відходить від політики "нульового коронавірусу".

Згодом стало відомо, що система охорони здоров'я Китаю перебуває під тиском, країна готується до чергового піку заражень на вірус COVID-19. Адже попри відмову від коронавірусних обмежень, у Китаї продовжується сплеск захворюваності. У великій промисловій провінції Китаю Чжецзян щодня реєструють 1 млн нових випадків COVID і очікується, що найближчим часом ця кількість подвоїться.

27 грудня стало відомо, що після трьох років закритих кордонів Китай скасує карантин для іноземців із 8 січня.

Після цього міністр охорони здоров’я Італії Ораціо Скіллачі оголосив про запровадження обов’язкового тестування на коронавірус для всіх подорожувальників, які прибувають із Китаю.

29 грудня стало відомо, що Америка оголосила нові вимоги до ковід-тестування для мандрівників з Китаю. Такі дії запровадили через стрімке зростання кількості хворих на коронавірус серед китайців.

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