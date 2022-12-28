Італія першою в Європі повертає тестування на коронавірус для прибулих із Китаю

Про це стало відомо з розпорядження глави італійського МОЗ.

Стало відомо, що тестування на COVID-19 включно з антиген-тестами й секвенуванням вірусу, обов’язкове для всіх пасажирів, які прибувають з Китаю і прямують транзитом через Італію.

Читайте також: У Китаї 37 млн людей заразилися COVID-19 за один день, - Bloomberg

"Цей захід є необхідним для забезпечення епідеміологічного нагляду та виявлення можливих варіантів вірусу з метою захисту населення Італії", – наголошує Скіллачі.

У суботу, 26 листопада, в найбільш густонаселеному місті Китаю, Шанхаї, розпочались акції протесту проти жорстких обмежень через COVID-19. Протести почались через пожежу, що сталась у четвер, 24 листопада, у місті Урумчі. Внаслідок пожежі загинуло 10 людей. Місцеві жителі вважають, що трагедія трапилась через те, що частина висотної будівлі була заблокована через коронавірусні обмеження.

Під час масових протестів проти карантинних заходів, учасники мітингів почали вимагати відставки лідера КНР Сі Цзіньпіна.

1 грудня повідомлялося, що Китай оголосить про послаблення обмежень через COVID-19, які спричинили масові протести у країні вперше з того часу, як до влади прийшов Сі Цзіньпін.

Після сумнівів щодо інформації про кількість хворих на COVID-19 внаслідок послаблення карантину Пекін оприлюднив дані про перші за кілька тижнів летальні випадки.

23 грудня поінформували, що система охорони здоров'я Китаю перебуває під тиском, країна готується до чергового піку заражень на вірус COVID-19.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb