США вимагатимуть COVID-тести у мандрівників з Китаю

Про це передає Politico.

Зазначається, що американці непокояться через потенційну появу нових варіантів захворювання.

"Згідно з новими правилами, які набудуть чинності 5 січня, будь-яка особа віком від двох років повинна буде мати при собі негативний результат тесту (на коронавірус, - ред.), зроблений упродовж двох днів після вильоту з аеропортів материкового Китаю, Гонконгу та Макао", - пояснили в американському уряді.

Вимога поширюється на всіх пасажирів незалежно від національності чи статусу вакцинації, тих, хто прямує через інші країни, і людей, які здійснюють пересадку через аеропорти США в інші пункти призначення.

Окрім того, пасажири, які прибувають з міжнародного аеропорту Інчхон у Південній Кореї, міжнародного аеропорту Торонто Пірсон та міжнародного аеропорту Ванкувера, повинні будуть скласти негативний тест на COVID-19 за два дні до вильоту до США, – у разі якщо вони були в Китаї протягом останніх 10 днів.

У суботу, 26 листопада, в найбільш густонаселеному місті Китаю, Шанхаї, розпочались акції протесту проти жорстких обмежень через COVID-19. Протести почались через пожежу, що сталась у четвер, 24 листопада, у місті Урумчі. Внаслідок пожежі загинуло 10 людей. Місцеві жителі вважають, що трагедія трапилась через те, що частина висотної будівлі була заблокована через коронавірусні обмеження.

Під час масових протестів проти карантинних заходів, учасники мітингів почали вимагати відставки лідера КНР Сі Цзіньпіна.

Тож вже 1 грудня повідомлялося, що Китай оголосить про послаблення обмежень через COVID-19, які спричинили масові протести у країні вперше з того часу, як до влади прийшов Сі Цзіньпін.

7 грудня Китай оголосив про кардинальні зміни у своїй національній боротьбі з пандемією, що є найбільш явною і найбільш значною ознакою того, що центральний уряд відходить від політики "нульового коронавірусу".

Згодом стало відомо, що система охорони здоров'я Китаю перебуває під тиском, країна готується до чергового піку заражень на вірус COVID-19. Адже попри відмову від коронавірусних обмежень, у Китаї продовжується сплеск захворюваності. У великій промисловій провінції Китаю Чжецзян щодня реєструють 1 млн нових випадків COVID і очікується, що найближчим часом ця кількість подвоїться.

27 грудня стало відомо, що після трьох років закритих кордонів Китай скасує карантин для іноземців із 8 січня.

Після цього міністр охорони здоров’я Італії Ораціо Скіллачі оголосив про запровадження обов’язкового тестування на коронавірус для всіх подорожувальників, які прибувають із Китаю.

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