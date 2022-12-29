США вимагатимуть COVID-тести у мандрівників з Китаю
Америка оголосила нові вимоги до ковід-тестування для мандрівників з Китаю. Такі дії запровадили через стрімке зростання кількості хворих на коронавірус серед китайців
Про це передає Politico.
Зазначається, що американці непокояться через потенційну появу нових варіантів захворювання.
"Згідно з новими правилами, які набудуть чинності 5 січня, будь-яка особа віком від двох років повинна буде мати при собі негативний результат тесту (на коронавірус, - ред.), зроблений упродовж двох днів після вильоту з аеропортів материкового Китаю, Гонконгу та Макао", - пояснили в американському уряді.
Вимога поширюється на всіх пасажирів незалежно від національності чи статусу вакцинації, тих, хто прямує через інші країни, і людей, які здійснюють пересадку через аеропорти США в інші пункти призначення.
Окрім того, пасажири, які прибувають з міжнародного аеропорту Інчхон у Південній Кореї, міжнародного аеропорту Торонто Пірсон та міжнародного аеропорту Ванкувера, повинні будуть скласти негативний тест на COVID-19 за два дні до вильоту до США, – у разі якщо вони були в Китаї протягом останніх 10 днів.
- У суботу, 26 листопада, в найбільш густонаселеному місті Китаю, Шанхаї, розпочались акції протесту проти жорстких обмежень через COVID-19. Протести почались через пожежу, що сталась у четвер, 24 листопада, у місті Урумчі. Внаслідок пожежі загинуло 10 людей. Місцеві жителі вважають, що трагедія трапилась через те, що частина висотної будівлі була заблокована через коронавірусні обмеження.
- Під час масових протестів проти карантинних заходів, учасники мітингів почали вимагати відставки лідера КНР Сі Цзіньпіна.
- Тож вже 1 грудня повідомлялося, що Китай оголосить про послаблення обмежень через COVID-19, які спричинили масові протести у країні вперше з того часу, як до влади прийшов Сі Цзіньпін.
- 7 грудня Китай оголосив про кардинальні зміни у своїй національній боротьбі з пандемією, що є найбільш явною і найбільш значною ознакою того, що центральний уряд відходить від політики "нульового коронавірусу".
- Згодом стало відомо, що система охорони здоров'я Китаю перебуває під тиском, країна готується до чергового піку заражень на вірус COVID-19. Адже попри відмову від коронавірусних обмежень, у Китаї продовжується сплеск захворюваності. У великій промисловій провінції Китаю Чжецзян щодня реєструють 1 млн нових випадків COVID і очікується, що найближчим часом ця кількість подвоїться.
- 27 грудня стало відомо, що після трьох років закритих кордонів Китай скасує карантин для іноземців із 8 січня.
- Після цього міністр охорони здоров’я Італії Ораціо Скіллачі оголосив про запровадження обов’язкового тестування на коронавірус для всіх подорожувальників, які прибувають із Китаю.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.85
Купівля 39.85Продаж 40.6
-
EUR
Купівля 41.41Продаж 42.5
- Актуальне
- Важливе