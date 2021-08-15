Пандемія COVID-19 в Україні: за добу 695 випадків, померло 17. Івано-Франківськ знову у лідерах заражень
За добу 14 серпня 2021 року в Україні зафіксовано 695 нових лабораторно підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей - 50, медпрацівників - 5)
Такими є офіційні дані Міністерства охорони здоров'я станом на ранок неділі, 14 серпня, інформує Еспресо.TV.
Також за минулу добу:
госпіталізовано - 569 особа,
летальних випадків - 17,
одужало - 238 осіб.
При цьому за останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (87), Івано-Франківській (60), Одеській (59), Дніпропетровській (58) та Харківській (53) областях.
Франківщина вже тривалий час не була у лідерах зараження. Зазвичай там представлено міста-мільйонера разом з прилеглими до них областями.
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Окрім того, за добу протестовано:
методом ПЛР - 15 456 осіб,
методом ІФА - 2 494 особи,
експрес-тестами - 12 848 осіб.
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За увесь час пандемії в Україні:
захворіло - 2 265 912 осіб;
одужало - 2 196 827 осіб;
летальних випадків - 53 255;
проведено ПЛР-тестувань - 11 667 597.
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