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Головна Коронавірус Пандемія COVID в Україні: 4 647 нових заражень, 69 - смертей. Як і на початку, Тернопіль і Чернівці знову в лідерах

Пандемія COVID в Україні: 4 647 нових заражень, 69 - смертей. Як і на початку, Тернопіль і Чернівці знову в лідерах

26 вересня, 2021 неділя
08:30
Коронавірус

За добу 25 вересня 2021 року в Україні зафіксовано 4 647 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей - 448, медпрацівників - 57)

Така офіційна статистика Міністерства охорони здоров'я України станом на ранок неділі, 26 вересня 2021 року, розповідає Еспресо.TV.

Також за минулу добу:

госпіталізовано - 2 325 осіб;
летальних випадків - 69;
одужало - 983 особи.

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За добу протестовано:

методом ПЛР - 23 665 осіб,
методом ІФА - 5 291 особа,
експрес-тестами - 21 065 осіб.

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За весь час пандемії в Україні:

захворіло - 2 392 397 осіб;
одужало - 2 244 192 особи;
летальних випадків - 55 626;
проведено ПЛР-тестувань - 12 696 878.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (611), Дніпропетровській (506), Одеській (331), Чернівецькій (253) та Тернопільській (234) областях.

  • Коли на початку 2019 року в Україні починалася коронавірусна пандемія, з-поміж усіх областей найбільше заражень спершу фіксувалося саме на Буковині та Тернопільщині.



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