Пандемія COVID в Україні: 4 647 нових заражень, 69 - смертей. Як і на початку, Тернопіль і Чернівці знову в лідерах

Така офіційна статистика Міністерства охорони здоров'я України станом на ранок неділі, 26 вересня 2021 року, розповідає Еспресо.TV.



Також за минулу добу:



госпіталізовано - 2 325 осіб;

летальних випадків - 69;

одужало - 983 особи.



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За добу протестовано:



методом ПЛР - 23 665 осіб,

методом ІФА - 5 291 особа,

експрес-тестами - 21 065 осіб.



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За весь час пандемії в Україні:



захворіло - 2 392 397 осіб;

одужало - 2 244 192 особи;

летальних випадків - 55 626;

проведено ПЛР-тестувань - 12 696 878.



За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (611), Дніпропетровській (506), Одеській (331), Чернівецькій (253) та Тернопільській (234) областях.

Коли на початку 2019 року в Україні починалася коронавірусна пандемія, з-поміж усіх областей найбільше заражень спершу фіксувалося саме на Буковині та Тернопільщині.





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