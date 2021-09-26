Пандемія COVID в Україні: 4 647 нових заражень, 69 - смертей. Як і на початку, Тернопіль і Чернівці знову в лідерах
За добу 25 вересня 2021 року в Україні зафіксовано 4 647 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей - 448, медпрацівників - 57)
Така офіційна статистика Міністерства охорони здоров'я України станом на ранок неділі, 26 вересня 2021 року, розповідає Еспресо.TV.
Також за минулу добу:
госпіталізовано - 2 325 осіб;
летальних випадків - 69;
одужало - 983 особи.
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За добу протестовано:
методом ПЛР - 23 665 осіб,
методом ІФА - 5 291 особа,
експрес-тестами - 21 065 осіб.
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За весь час пандемії в Україні:
захворіло - 2 392 397 осіб;
одужало - 2 244 192 особи;
летальних випадків - 55 626;
проведено ПЛР-тестувань - 12 696 878.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (611), Дніпропетровській (506), Одеській (331), Чернівецькій (253) та Тернопільській (234) областях.
- Коли на початку 2019 року в Україні починалася коронавірусна пандемія, з-поміж усіх областей найбільше заражень спершу фіксувалося саме на Буковині та Тернопільщині.
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