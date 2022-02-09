Папа Франциск заявив, що повномасштабна війна в Україні стане "божевіллям"

Про це він заявив під час загальної аудієнції в середу, 9 лютого, повідомляє Reuters.



Франциск подякував тим, хто взяв участь у Міжнародному дні молитви за мир в Україні 26 січня.



"Давайте й надалі благати Бога миру, щоб напруженість і загрози війни можна було подолати шляхом серйозного діалогу", - сказав Папа Римський.



Він висловив сподівання, що переговори в Нормандському форматі сприятимуть цьому.



"І не забуваймо. Війна - це божевілля", - додав Франциск.



У вівторок, 8 лютого, голова УГКЦ митрополит Святослав Шевчук запросив Папу Франциска відвідати Україну. На його думку, це сприятиме миру на тлі загрози з російського боку.



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