Папа Франциск заявив, що повномасштабна війна в Україні стане "божевіллям"
Папа Римський Франциск вважає, що повномасштабна війна в Україні буде "божевіллям", і сподівається, що кризу у відносинах Києва та Москви можна буде подолати шляхом багатостороннього діалогу
Про це він заявив під час загальної аудієнції в середу, 9 лютого, повідомляє Reuters.
Франциск подякував тим, хто взяв участь у Міжнародному дні молитви за мир в Україні 26 січня.
"Давайте й надалі благати Бога миру, щоб напруженість і загрози війни можна було подолати шляхом серйозного діалогу", - сказав Папа Римський.
Він висловив сподівання, що переговори в Нормандському форматі сприятимуть цьому.
"І не забуваймо. Війна - це божевілля", - додав Франциск.
У вівторок, 8 лютого, голова УГКЦ митрополит Святослав Шевчук запросив Папу Франциска відвідати Україну. На його думку, це сприятиме миру на тлі загрози з російського боку.
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