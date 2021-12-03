Папа Римський призначив архиєпиcкопа УГКЦ до Дикастерії у справах комунікації

Про це повідомляє пресслужба Секретаріату Синоду єпископів УГКЦ.



Крім митрополита Бориса Ґудзяка, до Дикастерії у справах комунікації призначено кардинала Мауро Ґамбетті, двох архиєпископів, єпископа та монахиню Наталі Бекар, заступницю Секретаря Синоду єпископів.



Дикастерію з питань комунікацій заснував Папа Франциск 27 червня 2015 року.



На цю cтруктуру покладено завдання повної реорганізації всієї комунікаційної системи Святого Престолу. У ній під одним керівництвом об'єднано всі джерела комунікацій Святого Престолу та міста-держави Ватикан.



Частинами нової дикастерії є офіційний сайт Святого Престолу www.vatican.va, прес-служба Святого Престолу, інформаційний потік Vatican News, щоденна газета L'Osservatore Romano, видавництво та інші медіаресурси Ватикану.



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