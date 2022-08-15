Паперове чинне "до кінця року", а щоб обміняти старе, "необхідно складати іспит": у РНБО спростували фейки про отримання нового посвідчення водія
Центр протидії дезінформації спростував фейки про отримання нового посвідчення водія. Зокрема, що паперове чинне "до кінця року", а щоб обміняти старе, "необхідно складати іспит"
Про це інформує в телеграмі Центр протидії дезінформації при РНБО України.
Фейк: щоб обміняти старі права на нові треба перездавати іспит.
Насправді ж обмін старого посвідчення водія можуть обміняти на нове без складання іспитів: "Положення, затвердженого Постановою КМУ від 08.05.1993р. №340 (в редакції від 24.07.2022р). Відповідно до пунктів 25 та 27".
"Прописаний в Маріуполі. Загубив права. Тепер ніяк нові не отримати", - це ще один фейк. Згідно з вимогами п.28 Положення, обмін водійського здійснюється незалежно від реєстрації чи перебування людини.
Також інформація про паперові права, які дійсні до кінця року - є не правдивою.
"Будь-яке зі "старих" посвідчень водія є дійсним на території України і надає право керувати транспортними засобами відповідної категорії. Обов’язку водієві замінити будь-яке із вказаних посвідчень водія на нове законодавством не передбачено. Обмін здійснюється за бажанням водія, або в разі втрати чи псування", - йдеться в повідомленні.
- Центр протидії дезінформації при РНБО України повідомляє про низку нових фейків та фіктивних новин, які російські пропагандисти поширювали за останній час.
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