"Західна диктатура" та "проросійські настрої у американських військових": РФ поширила нові фейки
Центр протидії дезінформації при РНБО України повідомляє про низку нових фейків та фіктивних новин, які російські пропагандисти поширювали за останній час
Про це ЦПД повідомляє у телеграмі.
Зазначається, що речниця МЗС РФ Марія Захарова зробила маніпулятивну заяву стосовно скандальних звітів Amnesty International та прирівняла політику Заходу до диктатурної.
"Незалежні експерти проаналізують звіт Amnesty International, що звинуватила ЗСУ в розміщенні озброєння у житлових кварталах, тому що результат має бути іншим… якщо сказали, що київський режим по цивільних не стріляє, отже – не стріляє. Антинауковий підхід, та його наявність визначає нинішню західну систему як диктатуру", - пише пропагандистка.
Крім того, колаборант Кирило Стремоусов, якому окупанти вручили посаду "керівника" тимчасово окупованих територій Херсонської області зробив спробу дискредитувати заяви української влади.
"Повідомлення Києва про контрнаступи на Херсон є такими ж порожніми, як обіцянки останніх років про звільнення Донбасу і Криму", - сказав Стремоусов
Також російські медіа з посиланням на журналіста Джона Марка Дугана написали, що американські військові, які воюють на боці України, начебто мають сумніви стосовно своїх дій.
"В американських військових, які воюють за Україну, з’явилися сумніви. У корпусі американської морської піхоти утворилися проросійські настрої: частина солдатів вважають політику США в Україні злочинною", - пишуть прокремлівські ЗМІ.
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