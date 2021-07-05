Папу Римського прооперували

Про це повідомляє Reuters із посиланням на офіційну заяву Ватикану.

Це була планова операція через симптоматичний дивертикулярний стеноз товстої кишки. Операцію проводила медична група з 10 спеціалістів.

За словами речника Маттео Бруні, понтифік добре переніс операцію.

84-річний Папа Франциск вперше потрапив до лікарні з моменту його обрання у 2013 році.