Папу Римського прооперували
Папа Римський Франциск успішно переніс операцію на кишківнику
Про це повідомляє Reuters із посиланням на офіційну заяву Ватикану.
Це була планова операція через симптоматичний дивертикулярний стеноз товстої кишки. Операцію проводила медична група з 10 спеціалістів.
За словами речника Маттео Бруні, понтифік добре переніс операцію.
84-річний Папа Франциск вперше потрапив до лікарні з моменту його обрання у 2013 році.
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