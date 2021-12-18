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ПАР планує досліджувати Антарктику за допомогою українського криголама, - посол

18 грудня, 2021 субота
09:13

Південно-Африканська Республіка має конкретизувати в 2022 року плани дослідження Антарктики з використанням українського криголама "Ноосфера"

Про це розповіла посол України в ПАР, Мозамбіку і Ботсвані Любов Абравітова в інтерв’ю Укрінформу.

Вона заявила, що науковці обох країн наразі проводять спільні мікробіологічні дослідження в Антарктиці.

"А щодо нашого криголама, це була ініціатива південноафриканської сторони. Вони її озвучили, ми у червні обговорили її з міністерством освіти, науки і технологій ПАР. Сподіваємось, що наступного року під час чергового засідання Комісії з науково-технічного співробітництва між Україною і ПАР, це вже буде якось конкретизовано",  - сказала Абравітова.

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Україна
дослідження
ПАР
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