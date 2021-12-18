ПАР планує досліджувати Антарктику за допомогою українського криголама, - посол

Про це розповіла посол України в ПАР, Мозамбіку і Ботсвані Любов Абравітова в інтерв’ю Укрінформу.

Вона заявила, що науковці обох країн наразі проводять спільні мікробіологічні дослідження в Антарктиці.

"А щодо нашого криголама, це була ініціатива південноафриканської сторони. Вони її озвучили, ми у червні обговорили її з міністерством освіти, науки і технологій ПАР. Сподіваємось, що наступного року під час чергового засідання Комісії з науково-технічного співробітництва між Україною і ПАР, це вже буде якось конкретизовано", - сказала Абравітова.