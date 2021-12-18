ПАР планує досліджувати Антарктику за допомогою українського криголама, - посол
Південно-Африканська Республіка має конкретизувати в 2022 року плани дослідження Антарктики з використанням українського криголама "Ноосфера"
Про це розповіла посол України в ПАР, Мозамбіку і Ботсвані Любов Абравітова в інтерв’ю Укрінформу.
Вона заявила, що науковці обох країн наразі проводять спільні мікробіологічні дослідження в Антарктиці.
"А щодо нашого криголама, це була ініціатива південноафриканської сторони. Вони її озвучили, ми у червні обговорили її з міністерством освіти, науки і технологій ПАР. Сподіваємось, що наступного року під час чергового засідання Комісії з науково-технічного співробітництва між Україною і ПАР, це вже буде якось конкретизовано", - сказала Абравітова.
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