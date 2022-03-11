Паралімпіада-2022: Україна повернулась на друге місце в медальному заліку
Збірна України повернулась на другу позицію у медальному заліку Паралімпіади-2022 після 7-го дня Ігор у Пекіні
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Лідером медального заліку зимової Паралімпіади-2022 залишається Китай. У китайців 14 золотих, 14 срібних і 19 бронзових медалей. Третя позиція у Канади, яка сумарно завоювала 21 нагороду, із них 7 "золото".
Збірна України завоювала 9 золотих, 10 срібних і 6 бронзових нагород. Наша паралімпійська команда - друга перед 8-м днем Ігор у Пекіні.
У топ-10 також входять Франція, Австрія, Норвегія, Японія, Словаччина, США та Німеччина.
Зимова Паралімпіада-2022 триває з 4 по 13 березня.
- 3 березня Міжнародний паралімпійський комітет відсторонив російських і білоруських спортсменів від Паралімпіади-2022 у Пекіні.
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