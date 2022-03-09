Паралімпіада-2022: Україна займає другу позицію у медальному заліку перед 5-днем Ігор

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Лідером медального заліку зимової Паралімпіади-2022 є Китай. У китайців 8 золотих, 8 срібних і 11 бронзових медалей. Третя позиція у Канади, які сумарно завоювали 13 нагород.



Збірна України завоювала 6 золотих, 7 срібних і 4 бронзові нагороди. Наша паралімпійська команда - друга - перед 5 днем Ігор у Пекіні.



Зимова Паралімпіада-2022 триває з 4 по 13 березня.





3 березня Міжнародний паралімпійський комітет відсторонив російських і білоруських спортсменів від Паралімпіади-2022 у Пекіні.