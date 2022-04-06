Парламент Чехії визнав Голодомор 1932-33 років геноцидом народу України

Про це повідомив посол України в Чехії Євген Перебийніс у facebook.

За його словами, за таке рішення депутати проголосували одноголосно.

"Палата депутатів чеського парламенту щойно одноголосно визнала Голодомор в Україні в 1932-33 років актом геноциду українського народу. Деталі згодом", - написав Перебийніс.

Палата депутатів є нижньою палатою парламенту Чехії. Верхньою палатою законодавчого органу в країні є Сенат.

16 грудня 2021 року Верховна Рада ухвалила постанову, в якій закликала німецький Бундестаг визнати Голодомор геноцидом українського народу.

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