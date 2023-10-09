Парламент Грузії відмовився засуджувати наміри РФ розмістити пункт базування флоту в окупованій Абхазії

Про це заявив перший віцеспікер парламенту Грузії Георгій Вольський, передає "Радіо Свобода".

Георгій Вольський обґрунтував рішення парламентської більшості не ухвалювати резолюцію тим, що Грузія "перебуває у складному становищі за умов окупації Росією Абхазії та Південної Осетії", а отже, голосувати за подібне рішення "було б провокацією".

На думку політика, заяви про наміри ще не означають будівництво в Очамчирському порту російської бази, адже аналогічні заяви Москва "робила ще у 2009 році", але відтоді "в Очамчирі не були проведені ніякі роботи з поглиблення морського дна чи будівництва інфраструктури, яка потрібна на військово-морській базі".

Проєкт резолюції, підготовлений незалежною депутаткою Теоною Акубардією та її колегами по опозиційній фракції "За Грузію", в різкій формі "засуджував окупацію Москвою суверенної території Грузії в Абхазії та Південній Осетії", так само як її "мілітаризацію, що прямо загрожує національній безпеці Грузії, регіону та всього євроатлантичної спільноти".