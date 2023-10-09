Парламент Грузії відмовився засуджувати наміри РФ розмістити пункт базування флоту в окупованій Абхазії
Парламентська більшість у Грузії навіть не розглядатиме проєкт резолюції, в якому засуджуються плани РФ перемістити частину своїх кораблів до окупованої Абхазії
Про це заявив перший віцеспікер парламенту Грузії Георгій Вольський, передає "Радіо Свобода".
Георгій Вольський обґрунтував рішення парламентської більшості не ухвалювати резолюцію тим, що Грузія "перебуває у складному становищі за умов окупації Росією Абхазії та Південної Осетії", а отже, голосувати за подібне рішення "було б провокацією".
На думку політика, заяви про наміри ще не означають будівництво в Очамчирському порту російської бази, адже аналогічні заяви Москва "робила ще у 2009 році", але відтоді "в Очамчирі не були проведені ніякі роботи з поглиблення морського дна чи будівництва інфраструктури, яка потрібна на військово-морській базі".
Проєкт резолюції, підготовлений незалежною депутаткою Теоною Акубардією та її колегами по опозиційній фракції "За Грузію", в різкій формі "засуджував окупацію Москвою суверенної території Грузії в Абхазії та Південній Осетії", так само як її "мілітаризацію, що прямо загрожує національній безпеці Грузії, регіону та всього євроатлантичної спільноти".
- 5 жовтня стало відомо, що Росія планує розмістити пункт базування флоту в невизнаній Абхазії. У МЗС Грузії назвали такі наміри РФ грубим порушенням суверенітету і територіальної цілісності Грузії та черговою провокаційною спробою легітимізувати незаконну окупацію Абхазії та Цхінвальського регіону.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.46 Купівля 37.46Продаж 38.18
- EUR Купівля 39.71Продаж 40.75
- Актуальне
- Важливе