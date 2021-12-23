Парламент Казахстану скасував смертну кару

Про це повідомляє ТАСС.



Таким чином, найсуворішим покаранням у Кримінальному кодексі буде довічне позбавлення волі.



"Повне скасування смертної кари в Республіці Казахстан сприятиме гармонізації національного законодавства з прийнятими міжнародними правовими зобов'язаннями та забезпеченню прав людини та гарантії найвищої конституційної цінності - права на життя", - заявили в Сенаті.



Зміни до законодавства розроблені відповідно до Другого факультативного протоколу до Міжнародного пакту про цивільні та політичні права ООН, спрямованого на скасування смертної кари. Казахстан ратифікував цей протокол у січні 2021 року.



Після ухвалення парламентом закон ще має підписати президент. У чинному Кримінальному кодексі Казахстану смертна кара передбачена за 17 статтями.



З 1 січня 2004 року в країні діє мораторій на страту.



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