Парламент Казахстану скасував смертну кару
У четвер, 23 грудня, Сенат Казахстану ухвалив закон, який скасовує смертну кару
Про це повідомляє ТАСС.
Таким чином, найсуворішим покаранням у Кримінальному кодексі буде довічне позбавлення волі.
"Повне скасування смертної кари в Республіці Казахстан сприятиме гармонізації національного законодавства з прийнятими міжнародними правовими зобов'язаннями та забезпеченню прав людини та гарантії найвищої конституційної цінності - права на життя", - заявили в Сенаті.
Зміни до законодавства розроблені відповідно до Другого факультативного протоколу до Міжнародного пакту про цивільні та політичні права ООН, спрямованого на скасування смертної кари. Казахстан ратифікував цей протокол у січні 2021 року.
Після ухвалення парламентом закон ще має підписати президент. У чинному Кримінальному кодексі Казахстану смертна кара передбачена за 17 статтями.
З 1 січня 2004 року в країні діє мораторій на страту.
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