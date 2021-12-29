"Парламент працює в цілому ефективно": радник Єрмака Подоляк прокоментував можливість дострокових виборів Ради
Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що для актуалізації розмов про дострокові парламентські вибори необхідні юридичні підстави та суттєві політичні кризи, яких у країні зараз немає
Про це пише РБК-Україна.
"Для президента і для всієї команди влади принципово тільки одне в розмові про діяльність парламенту - це його здатність приймати реформаторські законопроекти. Парламент цього скликання виконує свою роботу - не без проблем, але в цілому ефективно", - зазначив Михайло Подоляк.
Він назвав розмови про дострокові парламентські вибори "чисто політтехнологічним прийомом".
Видання зазначає, що команда президента виступає за те, щоб парламент допрацював до закінчення його каденції.
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