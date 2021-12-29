"Парламент працює в цілому ефективно": радник Єрмака Подоляк прокоментував можливість дострокових виборів Ради

Про це пише РБК-Україна.



"Для президента і для всієї команди влади принципово тільки одне в розмові про діяльність парламенту - це його здатність приймати реформаторські законопроекти. Парламент цього скликання виконує свою роботу - не без проблем, але в цілому ефективно", - зазначив Михайло Подоляк.



Він назвав розмови про дострокові парламентські вибори "чисто політтехнологічним прийомом".



Видання зазначає, що команда президента виступає за те, щоб парламент допрацював до закінчення його каденції.



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