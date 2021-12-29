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"Парламент працює в цілому ефективно": радник Єрмака Подоляк прокоментував можливість дострокових виборів Ради

29 грудня, 2021 середа
09:56
Суспільство Михайло Подоляк

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що для актуалізації розмов про дострокові парламентські вибори необхідні юридичні підстави та суттєві політичні кризи, яких у країні зараз немає

Про це пише РБК-Україна.

"Для президента і для всієї команди влади принципово тільки одне в розмові про діяльність парламенту - це його здатність приймати реформаторські законопроекти. Парламент цього скликання виконує свою роботу - не без проблем, але в цілому ефективно", - зазначив Михайло Подоляк.

Він назвав розмови про дострокові парламентські вибори "чисто політтехнологічним прийомом".

Видання зазначає, що команда президента виступає за те, щоб парламент допрацював до закінчення його каденції.
 

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Новини
Офіс президента
Михайло Подоляк
дострокові парламентські вибори
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