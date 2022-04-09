Парламентська більшість Швеції може виступити за приєднання до НАТО слідом за Фінляндією

Про це заявив лідер партії "Шведські демократи" Джиммі Акессон, повідомляє Reuters.



За його словами, якщо сусідня Фінляндія подає заявку на вступ до НАТО, він запропонує своїй партії змінити свою позицію в бік членства Швеції.



"Тоді (якщо Фінляндія подає заявку на вступ до НАТО, - ред.) я хочу звернутися до ради партії з проханням змінити нашу думку", - сказав лідер другої за величиною опозиційної партії Швеції.



"Те, що зараз змінилося, так це те, що Фінляндія дуже чітко рухається до членства в НАТО, і є багато ознак, що це може статися найближчим часом. Це, а також той факт, що Україна, яка не є членом НАТО, абсолютно самотня, змусили мене змінити думку", - наголосив Акессон.



Зміна позиції партії "Шведські демократи" означатиме поворот до парламентської більшості на користь приєднання довго нейтральної Швеції до НАТО.



Вторгнення Росії в Україну спонукало обидві скандинавські країни подумати про приєднання до НАТО, хоча Швеція вагається довше, ніж Фінляндія, яка має 1300-кілометровий кордон з Росією.



Минулого місяця шведські демократи заявили, що після опитування, яке вперше показало, що більшість шведів виступають за вступ до НАТО, вони переглядають свою позицію.

7 квітня уряд Фінляндії заявив, що протягом кількох тижнів розгляне кроки щодо потенційного вступу до НАТО. ЗМІ повідомляють, що Фінляндія може подати заявку на вступ до альянсу ще до кінця квітня 2022 року.