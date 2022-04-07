Фінляндія протягом кількох тижнів уточнить кроки щодо можливого вступу в НАТО, - фінський міністр закордонних справ

Про це повідомляє Reuters з посиланням на слова міністра закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто після зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО в Брюсселі.



Він розповів, що Фінляндія уточнює наступні кроки щодо можливого рішення про членство в НАТО найближчими тижнями.

Як стало також відомо з його слів, країни-члени альянсу запропонували допомогу Фінляндії у забезпеченні безпеки під час процесу подачі заявки і сказали, що, за їхніми оцінками, для схвалення заявки знадобиться від чотирьох місяців до одного року.



Підтримка довго нейтральної щодо вступу до НАТО Фінляндії зросла після того, як сусідня Росія вторглася в Україну.

Нагадаємо, що 3 квітня генсек Столтенберг повідомив про те, що Альянс готовий якнайшвидше прийняти в НАТО Фінляндію та Швецію