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Фінляндія протягом кількох тижнів уточнить кроки щодо можливого вступу в НАТО, - фінський міністр закордонних справ

7 квітня, 2022 четвер
17:08
Світ НАТО

Фінляндія протягом кількох тижнів розгляне кроки щодо потенційного вступу до НАТО

Про це повідомляє Reuters з посиланням на слова міністра закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто після зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО в Брюсселі.

Він розповів, що Фінляндія уточнює наступні кроки щодо можливого рішення про членство в НАТО найближчими тижнями.
Як стало також відомо з його слів, країни-члени альянсу запропонували допомогу Фінляндії у забезпеченні безпеки під час процесу подачі заявки і сказали, що, за їхніми оцінками, для схвалення заявки знадобиться від чотирьох місяців до одного року.

Підтримка довго нейтральної щодо вступу до НАТО Фінляндії зросла після того, як сусідня Росія вторглася в Україну.


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