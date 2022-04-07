Фінляндія протягом кількох тижнів уточнить кроки щодо можливого вступу в НАТО, - фінський міністр закордонних справ
Фінляндія протягом кількох тижнів розгляне кроки щодо потенційного вступу до НАТО
Про це повідомляє Reuters з посиланням на слова міністра закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто після зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО в Брюсселі.
Він розповів, що Фінляндія уточнює наступні кроки щодо можливого рішення про членство в НАТО найближчими тижнями.
Як стало також відомо з його слів, країни-члени альянсу запропонували допомогу Фінляндії у забезпеченні безпеки під час процесу подачі заявки і сказали, що, за їхніми оцінками, для схвалення заявки знадобиться від чотирьох місяців до одного року.
Підтримка довго нейтральної щодо вступу до НАТО Фінляндії зросла після того, як сусідня Росія вторглася в Україну.
- Нагадаємо, що 3 квітня генсек Столтенберг повідомив про те, що Альянс готовий якнайшвидше прийняти в НАТО Фінляндію та Швецію
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