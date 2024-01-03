Партія "Единая Россия" має власну ПВК, яка вербує найманців на війну проти України, - ГУР
Партія президента РФ Володимира Путіна "Единая Россия" має приватну військову компанію "Еспаньола", яка активізує рекрутинг
Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
ПВК "Еспаньола" раніше перебувало як добровольчий підрозділ російських футбольних уболівальників у структурі батальйону "Восток". З 2023 року "Еспаньолу" отримала у своє розпорядження партія Путіна "Единая Россия". Тоді її проголосили приватною військовою компанією, а за гроші партії президента РФ розпочався активний рекрутинг.
"До ПВК "Еспаньола" беруть так званих футбольних ультрас, російських радикалів усіх мастей, зокрема симпатиків нацистської ідеології, а також пересічних цивільних осіб із зубожілих суб’єктів РФ та тимчасово окупованих територій України - останніх використовують у м’ясних штурмах для створення статусу "бойового підрозділу", - зазначає розвідка.
Також ГУР зауважило, що в пунктах підбору кандидатів до "Еспаньйоли", які є на тимчасово окупованих українських територіях, за безпосередню участь у бойових діях проти України добровольцям обіцяють по 220 тис. рублів на місяць. Контракт укладають мінімум на пів року.
Також людей заманюють на війну страховими виплатами: легке поранення оцінюють в 1 млн рублів, поранення середньої тяжкості - 2 млн рублів, важке поранення - 3 млн рублів, смерть - 5 млн рублів.
"Утім фінансова мотивація слугує лише обгорткою. Для більшості новобранців перший же бій є квитком в один кінець. Загиблих та важкопоранених з числа рекрутованого гарматного м’яса росіяни не вивозять з поля бою, оформлюють зниклими безвісти, щоб не платити родичам рублів за посланого Москвою на смерть годувальника", - акцентують у ГУР.
- У новорічну ніч в російському Петербурзі затримали понад 3 тис. мігрантів, щоб відправити їх на війну проти України.
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