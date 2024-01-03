Партія "Единая Россия" має власну ПВК, яка вербує найманців на війну проти України, - ГУР

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

ПВК "Еспаньола" раніше перебувало як добровольчий підрозділ російських футбольних уболівальників у структурі батальйону "Восток". З 2023 року "Еспаньолу" отримала у своє розпорядження партія Путіна "Единая Россия". Тоді її проголосили приватною військовою компанією, а за гроші партії президента РФ розпочався активний рекрутинг.

"До ПВК "Еспаньола" беруть так званих футбольних ультрас, російських радикалів усіх мастей, зокрема симпатиків нацистської ідеології, а також пересічних цивільних осіб із зубожілих суб’єктів РФ та тимчасово окупованих територій України - останніх використовують у м’ясних штурмах для створення статусу "бойового підрозділу", - зазначає розвідка.

Також ГУР зауважило, що в пунктах підбору кандидатів до "Еспаньйоли", які є на тимчасово окупованих українських територіях, за безпосередню участь у бойових діях проти України добровольцям обіцяють по 220 тис. рублів на місяць. Контракт укладають мінімум на пів року.

Також людей заманюють на війну страховими виплатами: легке поранення оцінюють в 1 млн рублів, поранення середньої тяжкості - 2 млн рублів, важке поранення - 3 млн рублів, смерть - 5 млн рублів.

"Утім фінансова мотивація слугує лише обгорткою. Для більшості новобранців перший же бій є квитком в один кінець. Загиблих та важкопоранених з числа рекрутованого гарматного м’яса росіяни не вивозять з поля бою, оформлюють зниклими безвісти, щоб не платити родичам рублів за посланого Москвою на смерть годувальника", - акцентують у ГУР.