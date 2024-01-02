У Петербурзі в новорічну ніч затримали понад 3 тис. мігрантів, щоб відправити їх на війну, - Новая газета Европа
У Санкт-Петербурзі в новорічну ніч поліція затримала більше 3 тис. мігрантів із Центральної Азії, аби відправити їх на війну проти України
Про це пише Новая газета Европа.
Журналісти видання з’ясували, що в силовиків є план, розроблений трьома місяцями раніше. Він передбачає рекрутинг людей для війни проти України, і не тільки в Петербурзі.
Співрозмовник видання з центру "Э" (центр МВС із боротьби з екстремізмом - ред.) повідомив, що події почалися в серпні 2023 року: в Гатчині (Ленінградська область) затримали членів злочинного угруповання, які поставили "на потік" видачу посвідок на постійне проживання та отримання громадянства РФ. Перевірка торкнулася не тільки офіційних структур, причетних до оформлення документів, а й місць масового проживання мігрантів.
За словами співрозмовника видання, на Петербург надійшло розпорядження набрати 7000 добровольців.
"Але військові сумнівалися, що набереться стільки. А тут такий подаруночок у вигляді нових громадян РФ. Або навіть ще не громадян, але тих, кого можна змусити підписати контракт із міноборони", - розповів співробітник центру "Э".
Зранку після новорічної ночі до більшості прийшли військові, які наполегливо порадили записатися добровольцями в армію, а тим, хто не мав російського громадянства, пообіцяли зробити його у швидкому порядку. Водночас тим людям, які сумнівалися, погрожували депортувати сім’ю з Росії.
За даними видання, контракти з міноборони РФ підписали щонайменше 1,5 тис. чоловіків із затриманих.
- Раніше стало відомо, що Росія вербує іноземців на війну проти України для уникнення внутрішньої мобілізації перед президентськими виборами 2024 року.
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