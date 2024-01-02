У Петербурзі в новорічну ніч затримали понад 3 тис. мігрантів, щоб відправити їх на війну, - Новая газета Европа

Про це пише Новая газета Европа.

Журналісти видання з’ясували, що в силовиків є план, розроблений трьома місяцями раніше. Він передбачає рекрутинг людей для війни проти України, і не тільки в Петербурзі.

Співрозмовник видання з центру "Э" (центр МВС із боротьби з екстремізмом - ред.) повідомив, що події почалися в серпні 2023 року: в Гатчині (Ленінградська область) затримали членів злочинного угруповання, які поставили "на потік" видачу посвідок на постійне проживання та отримання громадянства РФ. Перевірка торкнулася не тільки офіційних структур, причетних до оформлення документів, а й місць масового проживання мігрантів.

За словами співрозмовника видання, на Петербург надійшло розпорядження набрати 7000 добровольців.

"Але військові сумнівалися, що набереться стільки. А тут такий подаруночок у вигляді нових громадян РФ. Або навіть ще не громадян, але тих, кого можна змусити підписати контракт із міноборони", - розповів співробітник центру "Э".

Зранку після новорічної ночі до більшості прийшли військові, які наполегливо порадили записатися добровольцями в армію, а тим, хто не мав російського громадянства, пообіцяли зробити його у швидкому порядку. Водночас тим людям, які сумнівалися, погрожували депортувати сім’ю з Росії.

За даними видання, контракти з міноборони РФ підписали щонайменше 1,5 тис. чоловіків із затриманих.