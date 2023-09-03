Кремль вербує мігрантів на війну для уникнення мобілізації перед виборами, - розвідка Британії

Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії.

"Росія, ймовірно, хоче уникнути подальших непопулярних заходів внутрішньої мобілізації напередодні президентських виборів 2024 року. Експлуатація іноземних громадян дозволяє Кремлю залучати додатковий персонал для своїх військових дій всупереч зростальним втратам", - йдеться у зведенні.

Зазначається, що станом на кінець червня 2023 року Росія зверталася до громадян сусідніх країн із закликом воювати в Україні.

Так, у Вірменії та Казахстані були помічені онлайн-оголошення про службу в армії РФ. Іноземцям пропонували 495 000 рублів (5140 доларів США) початкових платежів і зарплати від 190 000 рублів (1973 долари США).

У Костанайській області на півночі Казахстану проводилося вербування етнічних росіян. Також Росія з травня 2023 року вербує мігрантів з країн Центральної Азії, обіцяючи прискорене громадянство та зарплати до 4160 доларів.

Британська розвідка наголошує, що у Росії є щонайменше шість мільйонів мігрантів із Середньої Азії, яких Кремль, ймовірно, вважає потенційними новобранцями.

Крім того, за даними міноборони Британії, в окупованому Маріуполі в узбецьких мігрантів-будівельників відібрали паспорти після прибуття та змусили приєднатися до російської армії.