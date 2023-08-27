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Головна Війна з Росією Щоб уникнути мобілізації росіяни завдають собі каліцтва чи ховаються там, де їх не знають: розповідь полоненого мобіка
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Щоб уникнути мобілізації росіяни завдають собі каліцтва чи ховаються там, де їх не знають: розповідь полоненого мобіка

27 серпня, 2023 неділя
01:30
Війна з Росією російська армія, мобілізація

Російський військовополонений Роман Хвостов розповів, яким чином росіяни ухиляються від мобілізації: громадяни РФ завдають собі каліцтв або переховуються в інших містах

Відеодопит із ним отримало Еспресо від джерел в ЗСУ та подає текстову адаптацію від його імені.

Хвостов розповів, що він "мирна людина і ніколи не хотів війни". За п'ять днів перебування в Україні він зрозумів, що росіяни не праві. 

"Я п'ять днів тут перебуваю і розумію, що ми не праві. Я ж кажу, я не хотів війни. Батьківщину люблю, але вона зараз наплювала на нас. Не розумію, кому потрібна війна. Гинуть люди, гине народ - це ж справжній геноцид, просто знищення нації й більше нічого. Коли потрапляєш сюди, то вже розумієш, що відбувається, хто і з ким воює. А коли ти сидиш вдома і дивишся телевізор, то не знаєш нічого. У нас такого нема, щоб щось хороше про Україну розповідали", - зазначає він. 

Проте, за словами російського військовополоненого, він їздив відпочивати у Крим. Тоді для нього "не було ніякої різниці чий він, український чи російський".

"Знову ж таки і там влізли не на свою територію, а це не добре", - додав він.  

Читайте також: Російський військовополонений: Повернувшись додому, я б відрубав собі пару пальців, щоб мене більше не мобілізували

Хвостов також розповів, до яких заходів росіяни вдаються, щоб уникнути повернення на війну в Україну.  

"А якщо ми повернемося (з війни в Україні) до Росії, то наш уряд чи ФСБ нас послухають і відправлять назад. Це я точно знаю, бо деякі хлопці, які були мобілізовані, повертаючись додому відрубували собі пальці на правій руці, щоб їх більше нікуди не взяли. Тому, або ж так робити, або на * йти помирати, і все. Бо просто так від тебе ніхто не відстане", - зазначив росіянин. 

Він сказав, що якби повернувся у Росію, то відрубав би собі кілька пальців, оскільки він має "пристойну професію, непогану репутацію", тому навіть без двох пальців зможе знайти роботу. 

"Моїм товаришам по строковій службі всім на сьогодні прийшли повістки, і вони зараз переховуються від мобілізації, кудись порозбігалися по районах, де їх не знають. Я ж теж у Краснодарі був, а не у Таганрозі, де прописаний і стою на обліку у військкоматі", - підсумував він. 

Довідково. Хвостов Роман Анатолійович, народився 22 червня 1984 року, повних 39 років. Родом з Таганрога. Розлучений, донька 5 років. Вчився на кухаря у Таганрозькому училищі. Потім була армія, строкову службу проходив у Чечні. За кордоном ніколи не був.

  • Очільник української розвідки Кирило Буданов повідомив, що мобілізація на території РФ не припиняється. Російська влада розглядає можливість призвати 450 тисяч людей на військові дії в Україну.
Україна
Росія
Крим
російська армія
полонені
окуповані території
окупанти
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