Кремль планує мобілізувати ще 450 тис. росіян на війну в Україну, - Буданов

Про це заявив очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов у інтерв’ю проєкту Радіо Свобода "Крим. Реалії".

"Держава-агресор розглядає варіант додатково призвати до окупаційної армії 450 000 осіб, а процес мобілізації всередині росії не припинявся", - повідомив Буданов.

За його словами, восени 2022 року російська влада мобілізувала близько 350 тисяч людей на війну.

Зазначається, що це свідчить про "реальний масштаб втрат серед особового складу на війні проти України, який держава-агресор намагається приховати".

"Усі якось так вважають, що призвали і все. Ні - призов йде кожного місяця. Називається "прихована мобілізація". Є такий термін. Від 20-ти до 22-ох тисяч щомісяця призивається за мобілізацією. Зараз вони розглядають варіант ― це ще не вирішене до кінця питання - щодо призову додатково 450 тисяч", - пояснив очільник ГУР.