Партія президентки Молдови Санду набирає понад 50% на парламентських виборах, - ЦВК
Центральна виборча комісія Молдови опрацювала 99,53% бюлетенів на позачергових парламентських виборах
Про це повідомляє NewsMaker.
За підрахунками, лідирує партія президентки Маї Санду "Дія і солідарність" - 52,51% голосів.
На другому місці - блок Партії соціалістів і Партії комуністів - 27,37% голосів, на третьому - партія "Шор" (5,78%).
Решта партій не проходить до парламенту.Явка склала 48,41% громадян, які мають право голосу
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