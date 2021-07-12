Партія президентки Молдови Санду набирає понад 50% на парламентських виборах, - ЦВК

Про це повідомляє NewsMaker.



За підрахунками, лідирує партія президентки Маї Санду "Дія і солідарність" - 52,51% голосів.

На другому місці - блок Партії соціалістів і Партії комуністів - 27,37% голосів, на третьому - партія "Шор" (5,78%).

Решта партій не проходить до парламенту.

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Явка склала 48,41% громадян, які мають право голосу