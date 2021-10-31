Партія Саакашвілі програє на виборах мерів в усіх найбільших містах Грузії
За першими офіційними даними ЦВК, заснований колишнім президентом Грузії Міхеілом Саакашвілі "Єдиний національний рух", програє провладній "Грузинській мрії" на виборах мерів усіх найбільших міст
Про це повідомляє "Ехо Кавказу".
Центральна виборча комісія Грузії оприлюднила перші результати за підсумками другого туру виборів до органів місцевого самоврядування. У найбільших містах країни лідирують кандидати від правлячої партії "Грузинська мрія".
Тбілісі (622 ділянки, 80.8% від загальної кількості)
Каха Каладзе ("Грузинська мрія") - 55,6%
Ніка Мелія ("Національний рух") – 44,4%
Руставі (88 ділянок, 86% від загальної кількості)
Ніно Лацабідзе ("Грузинська мрія") – 54.3%
Давид Кіркітадзе ("Національний рух") – 45.7%
Кутаїсі (66 ділянок, 53% від загальної кількості)
Йосеб Хахалеїшвілі ("Грузинська мрія") - 52%
Хатія Деканоїдзе ("Національний рух") - 48%
Поті (33 ділянки, 100% від загальної кількості)
Бека Вачарадзе ("Грузинська мрія") – 57.35%.
Гігі Угулава ("Національний рух") - 42.65%
Батумі (69 ділянок, 65% від загальної кількості)
Арчіл Чіковані ("Грузинська мрія") - 51.1%.
Георгій Кіртадзе ("Національний рух") – 48.9%
Зугдіді (83 ділянки, 76% від загальної кількості)
Мамука Цоцерія ("Грузинська мрія") – 52.2%.
Анзор Мелія ("Національний рух") – 47.8%
Єдиний муніципалітет, у якому на виборах мера лідирує кандидат від опозиції – Цаленджиха (Самегрело, Західна Грузія). Після підрахунку голосів з 55% дільниць у Георгія Харчилава ("Національний рух") – 51.75%, у Гогі Гулордава ("Грузинська мрія") – 48.25%.
- Нагадаємо, 30 жовтня на місцевих виборах у Грузії екзитполи, проведені на замовлення провладного та опозиційного телеканалів, показали діаметрально протилежні результати.
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