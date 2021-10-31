Партія Саакашвілі програє на виборах мерів в усіх найбільших містах Грузії

Про це повідомляє "Ехо Кавказу".

Центральна виборча комісія Грузії оприлюднила перші результати за підсумками другого туру виборів до органів місцевого самоврядування. У найбільших містах країни лідирують кандидати від правлячої партії "Грузинська мрія".

Тбілісі (622 ділянки, 80.8% від загальної кількості)

Каха Каладзе ("Грузинська мрія") - 55,6%

Ніка Мелія ("Національний рух") – 44,4%

Руставі (88 ділянок, 86% від загальної кількості)

Ніно Лацабідзе ("Грузинська мрія") – 54.3%

Давид Кіркітадзе ("Національний рух") – 45.7%

Кутаїсі (66 ділянок, 53% від загальної кількості)

Йосеб Хахалеїшвілі ("Грузинська мрія") - 52%

Хатія Деканоїдзе ("Національний рух") - 48%

Поті (33 ділянки, 100% від загальної кількості)

Бека Вачарадзе ("Грузинська мрія") – 57.35%.

Гігі Угулава ("Національний рух") - 42.65%

Батумі (69 ділянок, 65% від загальної кількості)

Арчіл Чіковані ("Грузинська мрія") - 51.1%.

Георгій Кіртадзе ("Національний рух") – 48.9%

Зугдіді (83 ділянки, 76% від загальної кількості)

Мамука Цоцерія ("Грузинська мрія") – 52.2%.

Анзор Мелія ("Національний рух") – 47.8%

Єдиний муніципалітет, у якому на виборах мера лідирує кандидат від опозиції – Цаленджиха (Самегрело, Західна Грузія). Після підрахунку голосів з 55% дільниць у Георгія Харчилава ("Національний рух") – 51.75%, у Гогі Гулордава ("Грузинська мрія") – 48.25%.