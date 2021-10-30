У Грузії екзитполи показують протилежні результати на виборах мерів найбільших міст

Про це повідомляє "Ехо Кавказа".

Провладна телекомпанія "Імеді" стверджує, що за даними екзитполу, проведеного компанією GORBI, кандидати від правлячої партії "Грузинська мрія" перемагають у всіх великих містах, у тому числі в столиці - Тбілісі. Їхніми опонентами були кандидати від "Єдиного національного руху" – партії, заснованої колишнім президентом Грузії - Міхеілом Саакашвілі.

Тбілісі:

Каха Каладзе ("Грузинська мрія") - 57,2%

Ніка Мелія ("Національний рух") – 42,8%

Кутаїсі:

Йосеб Хахалеїшвілі ("Грузинська мрія") – 51,9%

Хатія Деканоїдзе ("Національний рух") - 48,1%

Руставі:

Ніно Лацабідзе ("Грузинська мрія") – 53.8%

Давид Кіркітадзе ("Національний рух") – 46.2%

Батумі:

Арчіл Чіковані ("Грузинська мрія") - 50.8%

Георгій Кіртадзе ("Національний рух") – 49.2%

За інформацією опозиційної телекомпанії "Мтаварі", екзитпол для якої провела компанія Anovaу, у Тбілісі та інших великих містах лідирують кандидати від опозиції.

Тбілісі:

Ніка Мелія ("Національний рух") – 51%

Каха Каладзе ("Грузинська мрія") - 49%

Зугдіді:

Анзор Мелія ("Національний рух") – 53%

Мамука Цоцерія ("Грузинська мрія") - 47%

Руставі:

Давид Кіркітадзе ("Національний рух") – 53%

Ніно Лацабідзе ("Грузинська мрія") - 47%

Кутаїсі:

Хатія Деканоїдзе ("Національний рух") - 53%

Йосеб Хахалеїшвілі ("Грузинська мрія") – 47%.

Батумі:

Георгій Кіртадзе ("Національний рух") – 51%

Арчіл Чіковані ("Грузинська мрія") - 49%.

У Грузії, 30 жовтня, відбувся другий тур муніципальних виборів. Громадяни обирали мерів 15 муніципалітетів та п'яти самоврядних міст – Тбілісі, Батумі, Кутаїсі, Поті, Руставі, а також 42 мажоритарних депутата у 24 виборчих округах.

Нагадаємо, 3 жовтня ЦВК Грузії повідомила, що опозиційна партія "Єдиний національний рух", неформальним лідером якої є колишній президент Грузії Міхеіл Саакашвілі, програла місцеві вибори правлячій партії "Грузинська мрія".

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