Партія Саакашвілі програла місцеві вибори у Грузії

Про це повідомляє телеканал "Руставі-2".

За підсумками підрахунку Центральної виборчої комісії "Грузинська мрія" отримала підтримку 46,65% виборців, "Єдиний національний рух" набрав 30,7%.

На третьому місці партія Георгій Гахарія за "Грузію" - 7,79%. Четвертою стала партія "Лело для Грузії" - 2,71%. Решта партій набирають менше 2% голосів.

Вибори до органів місцевого самоврядування у Грузії відбулися 2 жовтня, на них обираються понад 2 тис. членів муніципальних представницьких органів і десятки мерів міст.

За даними ЦВК, у виборах взяли участь 1 815 776 осіб, що становить 51,92% відсотка від загальної кількості виборців.

За домовленістю, що була укладена раніше між владою та опозицією, у разі падіння рейтингів "Грузинської мрії" на місцевих виборах нижче за 43% у країні мали призначити дострокові парламентські вибори.

Нагадаємо, 1 жовтня прем'єр Грузії заявив, що Саакашвілі заарештований і переведений в пенітенціарну установу.

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