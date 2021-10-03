Партія Саакашвілі програла місцеві вибори у Грузії
Опозиційна партія "Єдиний національний рух", неформальним лідером якої є колишній президент Грузії Михеїл Саакашвілі, програла місцеві вибори правлячій партії "Грузинська мрія"
Про це повідомляє телеканал "Руставі-2".
За підсумками підрахунку Центральної виборчої комісії "Грузинська мрія" отримала підтримку 46,65% виборців, "Єдиний національний рух" набрав 30,7%.
На третьому місці партія Георгій Гахарія за "Грузію" - 7,79%. Четвертою стала партія "Лело для Грузії" - 2,71%. Решта партій набирають менше 2% голосів.
Вибори до органів місцевого самоврядування у Грузії відбулися 2 жовтня, на них обираються понад 2 тис. членів муніципальних представницьких органів і десятки мерів міст.
За даними ЦВК, у виборах взяли участь 1 815 776 осіб, що становить 51,92% відсотка від загальної кількості виборців.
За домовленістю, що була укладена раніше між владою та опозицією, у разі падіння рейтингів "Грузинської мрії" на місцевих виборах нижче за 43% у країні мали призначити дострокові парламентські вибори.
Нагадаємо, 1 жовтня прем'єр Грузії заявив, що Саакашвілі заарештований і переведений в пенітенціарну установу.
- Міністерство закордонних справ України викликало посла Грузії в Києві через затримання колишнього президента Грузії Саакашвілі в Тбілісі.
- Речник президента Сергій Никифоров заявив, що Володимир Зеленський занепокоєний новинами про затримання експрезидента Грузії Саакашвілі.
- 2 жовтня стало відомо, що Михеїл Саакашвілі оголосив у в'язниці голодування та назвав себе політв'язнем.
- Крім цього, 2 жовтня Михеїл Саакашвілі оприлюднив листа із в'язниці та закликав грузинів взяти участь у парламентських виборах.
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