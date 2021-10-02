Заарештований у Грузії Саакашвілі оголосив голодування та вимагає зустрічі з консулом України
Затриманий у Грузії експрезидент країни, а нині громадянин України, Михеїл Саакашвілі оголосив голодування та назвав себе політв'язнем
Про це заявила омбудсмен Грузії Ніно Ломджарія, повідомляють Новини-Грузія.
За словами Ломджарії, у Саакашвілі немає особливих скарг на здоров'я. Експрезидент Грузії заявив, що сам відчинив двері квартири поліції та не чинив опору під час арешту.
"Його затримали сьогодні в Тбілісі на орендованій квартирі, затримала поліція, він був в квартирі один, сила використана не була. Саакашвілі оголосив голодування. І як громадянин України, він вимагає зустріч з консулом України", - розповіла Ломджарія.
- Нагадаємо, 1 жовтня прем'єр Грузії заявив, що Саакашвілі заарештований і переведений в пенітенціарну установу.
- Міністерство закордонних справ України викликало посла Грузії в Києві через затримання колишнього президента Грузії Михайла Саакашвілі в Тбілісі.
- Речник президента Сергій Никифоров заявив, що Володимир Зеленський занепокоєний новинами про затримання експрезидента Грузії Міхеїла Саакашвілі.
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