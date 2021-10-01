Прем'єр Грузії заявив про затримання Саакашвілі
Третього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі затримали 1 жовтня на території країни
Про це повідомив прем'єр Іраклій Гарібашвілі під час брифінгу, який транслювався в його Facebook.
У Грузії у пʼятницю, 1 жовтня, затримали третього президента країни Міхеїла Саакашвілі.
"Наші агенти (правоохоронних структур - ред.) мали інформацію про його переміщення. Починаючи з України в бік Грузії і цей процес перебував під повним контролем. Були вжиті відповідні заходи і обрані такий час і місце, щоб перешкоди для затримання були мінімальними", — заявив він.
Він зазначив, що Саакшвілі вже заарештували і перевели до пенітенціарної установи.
Азербайджанські ЗМІ оприлюднили згодом відео затримання Саакашвілі.
- Нагадаємо, у 2018 році Саакашвілі заочно засудили у Грузії до трьох років ув'язнення у справі про перевищення повноважень під час помилування засуджених за вбивство бізнесмена Сандро Гиргвліані та до 6 років ув'язнення у справі про побиття у 2005 році депутата парламенту Валерія Гелашвілі. Також Саакашвілі звинувачують у розтраті бюджетних коштів.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.48
Купівля 26.48Продаж 26.72
-
EUR
Купівля 30.6Продаж 31.03
- Актуальне
- Важливе