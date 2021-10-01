Прем'єр Грузії заявив про затримання Саакашвілі

Про це повідомив прем'єр Іраклій Гарібашвілі під час брифінгу, який транслювався в його Facebook.



У Грузії у пʼятницю, 1 жовтня, затримали третього президента країни Міхеїла Саакашвілі.



"Наші агенти (правоохоронних структур - ред.) мали інформацію про його переміщення. Починаючи з України в бік Грузії і цей процес перебував під повним контролем. Були вжиті відповідні заходи і обрані такий час і місце, щоб перешкоди для затримання були мінімальними", — заявив він.

Він зазначив, що Саакшвілі вже заарештували і перевели до пенітенціарної установи.



Азербайджанські ЗМІ оприлюднили згодом відео затримання Саакашвілі.





Нагадаємо, у 2018 році Саакашвілі заочно засудили у Грузії до трьох років ув'язнення у справі про перевищення повноважень під час помилування засуджених за вбивство бізнесмена Сандро Гиргвліані та до 6 років ув'язнення у справі про побиття у 2005 році депутата парламенту Валерія Гелашвілі. Також Саакашвілі звинувачують у розтраті бюджетних коштів.

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