Партизани у Криму зафіксували переміщення розконсервованих радянських гаубиць

Про це повідомляє партизанський рух "Атеш".

Зазначається, що один з агентів партизанів у Гвардійському виявив перекидання знятих із консервації радянських гаубиць Д-20 (2А33).

"Примітно, саме гармата Д-20 (152 мм) у своїй модифікації Д-22 використовується на САУ 2С3 "Акація", знищення яких дуже почастішало на фронті", - вказали партизани.

За їхньою інформацією, на селищному вокзалі "Остряково" впродовж останніх двох тижнів фіксують також перекидання інших гармат і техніки за маршрутом у бік Джанкоя. Партизани припускають, що техніку перекидають у Мелітополь на Запорізький напрямок.

"Кримські лікарні заповнені пораненими саме з цього напрямку", - додали у русі.