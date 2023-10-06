Партизани у Криму зафіксували переміщення розконсервованих радянських гаубиць
Партизани руху "Атеш" зафіксували переміщення розконсервованих радянських гаубиць Д-20 у селищі Гвардійське у Сімферопольському районі тимчасово окупованого Криму
Про це повідомляє партизанський рух "Атеш".
Зазначається, що один з агентів партизанів у Гвардійському виявив перекидання знятих із консервації радянських гаубиць Д-20 (2А33).
"Примітно, саме гармата Д-20 (152 мм) у своїй модифікації Д-22 використовується на САУ 2С3 "Акація", знищення яких дуже почастішало на фронті", - вказали партизани.
За їхньою інформацією, на селищному вокзалі "Остряково" впродовж останніх двох тижнів фіксують також перекидання інших гармат і техніки за маршрутом у бік Джанкоя. Партизани припускають, що техніку перекидають у Мелітополь на Запорізький напрямок.
"Кримські лікарні заповнені пораненими саме з цього напрямку", - додали у русі.
- Раніше агенти партизанського руху "Атеш" виявили секретний військовий склад російських військ біля тимчасово окупованого Сімферополя. Він облаштований на занедбаній овочебазі у скелі.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.47 Купівля 37.47Продаж 38.1
- EUR Купівля 39.72Продаж 40.67
- Актуальне
- Важливе