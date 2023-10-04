Партизани знайшли таємний військовий склад росіян неподалік Сімферополя
Агенти партизанського руху "Атеш" виявили секретний військовий склад російських військ біля тимчасово окупованого Сімферополя
Про це повідомляє партизанський рух "Атеш".
Агенти виявили прихований склад російських окупантів у селі Мазанка Сімферопольського району. Він облаштований на занедбаній овочебазі у скелі.
Вхід до об'єкта укріплений черепашником і тимчасовими укріпспорудами. Внизу від основного входу розташовані намети з особовим складом. А на в'їзді до села встановили пости військової поліції, яка проводить огляд цивільних автомобілів та місцевих мешканців.
"Координати: 45.0066749337001, 34.26194089114725 Ймовірно, дуже жирна ціль, яка вимагає "Грома". Вся інформація передана — очікуємо на результати", - пишуть партизани.
Фото: АТЕШ
- На тлі успішних атак українських військових по території тимчасово окупованого Криму росіяни почали посилювати оборону півострова, зокрема перекидати засоби ППО й облаштовувати нові захисні споруди.
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