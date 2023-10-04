Партизани знайшли таємний військовий склад росіян неподалік Сімферополя

Про це повідомляє партизанський рух "Атеш".

Агенти виявили прихований склад російських окупантів у селі Мазанка Сімферопольського району. Він облаштований на занедбаній овочебазі у скелі.

Вхід до об'єкта укріплений черепашником і тимчасовими укріпспорудами. Внизу від основного входу розташовані намети з особовим складом. А на в'їзді до села встановили пости військової поліції, яка проводить огляд цивільних автомобілів та місцевих мешканців.

"Координати: 45.0066749337001, 34.26194089114725 Ймовірно, дуже жирна ціль, яка вимагає "Грома". Вся інформація передана — очікуємо на результати", - пишуть партизани.

Фото: АТЕШ