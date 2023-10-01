Окупанти посилюють захист Криму: перекидають ППО і облаштовують нові оборонні споруди
На тлі успішних атак українських військових по території тимчасово окупованого Криму росіяни почали посилювати оборону півострова, зокрема перекидати засоби ППО й облаштовувати нові захисні споруди
Про це інформує Центр національного спротиву.
За інформацію від кримського підпілля, російські військові отримали нові розпорядження щодо підвищення обороноздатності окупаційних військ на півострові.
Зазначається, що засоби протиповітряної оборони окупанти перекидають до Сімферополя.
Також партизани фіксують спорудження нових фортифікаційних споруд, так званих зубів дракона - фортифікаційних споруд з дерева, бетону або ж граніту.
- Варто додати, що начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк напередодні зазначила, що кораблям РФ все більше незатишно у севастопольських бухтах. Тому окупанти намагаються передислоковувати логістику забезпечення кораблів з Криму до РФ.
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