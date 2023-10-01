Окупанти посилюють захист Криму: перекидають ППО і облаштовують нові оборонні споруди

Про це інформує Центр національного спротиву.

За інформацію від кримського підпілля, російські військові отримали нові розпорядження щодо підвищення обороноздатності окупаційних військ на півострові.

Зазначається, що засоби протиповітряної оборони окупанти перекидають до Сімферополя.

Також партизани фіксують спорудження нових фортифікаційних споруд, так званих зубів дракона - фортифікаційних споруд з дерева, бетону або ж граніту.