Окупанти намагаються передислоковувати логістику забезпечення кораблів з Криму до РФ, - Гуменюк

Про це вона сказала в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Зараз кораблі РФ тяжіють до суто історичних Чорноморських берегів, до Новоросійська й далі. Їм усе більше незатишно в Севастопольських бухтах. Вони намагаються передислоковувати й логістику забезпечення базування. Саме тому зараз спостерігаємо зменшення розгортання російського флоту в акваторії Чорного моря", - зауважила Гуменюк.

За словами начальниці об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України, наразі у Чорному морі перебуває 7 кораблів і 1 в Азовському.

"Серед них мінімальна кількість бойових кораблів. У переважній більшості це прикордонні кораблі, катери та судна забезпечення. Вони можуть нести безпілотники, що запускаються з акваторії Чорного моря, як розвідники для збору інформації. Фіксуємо на чергуванні один ракетоносій, який може бути споряджений 8-ма "калібрами", - повідомила Гуменюк.