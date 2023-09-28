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Війна з Росією: хроніка
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Ексклюзив

Окупанти намагаються передислоковувати логістику забезпечення кораблів з Криму до РФ, - Гуменюк

28 вересня, 2023 четвер
17:20
Війна з Росією десантні кораблі рф

Начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк зазначила, що кораблям РФ все більше незатишно у Севастопольських бухтах

Про це вона сказала в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Зараз кораблі РФ тяжіють до суто історичних Чорноморських берегів, до Новоросійська й далі. Їм усе більше незатишно в Севастопольських бухтах. Вони намагаються передислоковувати й логістику забезпечення базування. Саме тому зараз спостерігаємо зменшення розгортання російського флоту в акваторії Чорного моря", - зауважила Гуменюк.

За словами начальниці об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України, наразі у Чорному морі перебуває 7 кораблів і 1 в Азовському.

"Серед них мінімальна кількість бойових кораблів. У переважній більшості це прикордонні кораблі, катери та судна забезпечення. Вони можуть нести безпілотники, що запускаються з акваторії Чорного моря, як розвідники для збору інформації. Фіксуємо на чергуванні один ракетоносій, який може бути споряджений 8-ма "калібрами", - повідомила Гуменюк.

  • Минулої доби ворог тримав в акваторії Чорного моря чотири свої судна, створюючи напружену ситуацію. Водночас ракетоносіїв серед них не було.
  • Станом на ранок 28 вересня російські терористи вивели у Чорне море на бойове чергування надводний ракетоносій "Циклон". Його спорядження - до 8 ракет типу "Калібр"

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