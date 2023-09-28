Росіяни утримують у Чорному морі 2 кораблі, ракетоносії відсутні

Про це повідомляють ВМС ЗСУ.

Станом на 07:00 у Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають 2 російські кораблі. Водночас в Азовському морі - одне вороже судно, в Середземному - також один корабель.

Ракетоносіїв немає.

Фото: ВМС ЗСУ