Росіяни утримують у Чорному морі 2 кораблі, ракетоносії відсутні
Станом на ранок 28 вересня російські терористи утримують у Чорному морі на бойовому чергуванні 2 кораблі. Натомість ракетоносії "калібрів" відсутні
Про це повідомляють ВМС ЗСУ.
Станом на 07:00 у Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають 2 російські кораблі. Водночас в Азовському морі - одне вороже судно, в Середземному - також один корабель.
Ракетоносіїв немає.
Фото: ВМС ЗСУ
- Минулої доби ворог тримав в акваторії Чорного моря чотири свої судна, створюючи напружену ситуацію. Водночас ракетоносіїв серед них не було.
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