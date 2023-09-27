Ситуація у Чорному морі: російські ракетоносії відсутні

Про це інформують Військово-Морські сили Збройних Сил України.

У Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають 4 російських кораблі. Водночас в Азовському морі - одне вороже судно, в Середземному - також один корабель.

Ракетоносіїв немає.

Фото: Військово-Морські сили Збройних Сил України

За останню добу, в інтересах РФ, прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили 11 суден до Азовського моря, з них два рухались з протоки Босфор. До Чорного моря прямували 11 суден, з них одне продовжило рух у напрямку протоки Босфор.

Військові наголошують, що Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS) на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.